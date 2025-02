Verdi kündigt Streik am Münchner Flughafen an

Am Münchner Flughafen müssen Reisende am Donnerstag und Freitag mit Einschränkungen rechnen: Die Gewerkschaft Verdi hat Warnstreiks angekündigt. Betroffen sind laut Bayerischem Rundfunk (BR) die Sicherheitskontrollen der Passagiere und der Bodenverkehrsdienst.

Am Flughafen in München soll ab 0 Uhr in der Nacht zum Donnerstag die Arbeit niedergelegt werden, der Streik endet dann laut Zeitplan in der Nacht zum Samstag, ebenfalls um 0 Uhr. Neben den Sicherheitskontrollen der Passagiere betrifft der Warnstreik die Bodenverkehrsdienste, die für das Be- und Entladen von Gepäck und das Aus- und Einsteigen der Passagiere zuständig sind.

Verdi schließt nicht aus, dass durch den Streik auch Flüge ausfallen könnten. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent höhere Einkommen, mindestens 350 Euro. Ein Gegenangebot der Arbeitgeberseite gibt es derzeit noch nicht.