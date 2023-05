Gewitter, Dauerregen und Schneeschauer ziehen heute über Bayern

Auch am Dienstag ziehen wieder Gewitter über Bayern, dazu kommt Dauerregen und Schnee. So wird das Wetter in Augsburg in den kommenden Tagen.

Auch zum Wochenstart änderte sich das Wetter in Bayern kaum. Zu den Wolken kamen am Montag Dauerregen und vereinzelte Gewitter. Auch am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag und Abend von Schwaben bis zum Bayerischen Wald mit vereinzelten Gewittern. In kurzer Zeit kann dabei Regen mit Mengen bis 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Auch abseits der Gewitter kann es über mehrere Stunden stark regnen.

Ab Dienstagvormittag rechnet der DWD bis zum Nachmittag im Süden mit Dauerregen. Die amtliche Warnung dazu gilt bis Mittwoch um 10 Uhr. An den Alpen sind bis zu 50 Liter pro Quadratmeter, im Alpenvorland bis zu 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden möglich. Oberhalb von 1500 Meter kann es zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee geben. In der Nacht zum Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 12°C, nachmittags 14°C und abends 10°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg zum Wochenbeginn

Der Dienstag startete mit einem Mix aus Sonne und Wolken. In der zweiten Tageshälfte wird es dann wieder grau und nass. Die Höchsttemperatur liegt dabei nur noch bei 15 Grad. Am Mittwoch sieht es wesentlich besser aus. Den ganzen Tag über zeigt sich bei bis zu zwölf Grad immer wieder die Sonne. Ähnlich wird es am Donnerstag. Sonne und Wolken wechseln sich bei bis zu 15 Grad ab. Am Freitag steigt die Temperatur dann bis auf 17 Grad. Auch am Brückentag zeigt sich immer wieder die Sonne.

Pollen-Belastung in Bayern durch Birke und Esche

Etwas Gutes hat der viele Regen in diesem Frühjahr jedoch: Die Pollenbelastung ist dadurch eher gering. Das liege daran, dass die vergangenen Monate vielerorts sehr feucht waren, erklärt Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Durch den Regen könnten sich die Pollen nicht richtig in der Luft anreichern und weit umherfliegen. Doch bereits ein oder zwei trockene Tage würden ausreichen, damit sich die Pollen ausbreiten und damit für eine hohe Belastung sorgen. Wie die Pollenbelastung sich insgesamt in diesem Jahr entwickle, sei noch nicht absehbar.

Während die Saison der Erlen- und Haselpollen schon wieder vorbei ist, gibt es in Bayern eine Belastung durch Birke und Gräser. Laut dem Pollenflug-Gefahrenindex des DWD ist die Belastung durch Birkenpollen im Großteil des Freistaats "keine bis gering". Die Belastung durch Gräser ist in der Nordhälfte Bayerns "gering" und in der Südhälfte "keine bis gering". (Stand: 17. Mai)