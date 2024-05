Gewitter in Bayern am Donnerstag: Menschen von Autodach und aus Aufzug gerettet

Immer wieder gewittert es in dieser Woche. Am Donnerstag hat es vor allem Nürnberg getroffen, wo Menschen von einem Autodach und aus einer volllaufenden Aufzugskabine gerettet wurden.

In dieser Woche gab es in Bayern kaum einen Tag ohne Gewitter. Am Donnerstagnachmittag und -abend zogen teil heftige Unwetter über den Freistaat und trafen vor allem Nürnberg. Die Einsatzkräfte waren ab dem frühen Abend pausenlos beschäftigt. Zahlreiche Straßenunterführungen waren nicht passierbar, Keller und Tiefgaragen liefen voll. Innerhalb von drei Stunden gab es laut Feuerwehr rund 300 Einsätze. Auch Kräfte aus Fürth sowie aus dem Landkreis Nürnberger Land wurden zur Unterstützung herangezogen.

Gewitter in Bayern treffen vor allem Nürnberg – etliche Überschwemmungen

Zwei Menschen gerettet, die mit ihrem Wagen in einer gefluteten Unterführung stecken geblieben waren und in ihrer Not auf das Autodach geklettert sind, mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Rettungstaucher holten sie am Abend aus ihrer misslichen Lage. Sie wurden laut Feuerwehr nicht verletzt.

Kurz danach retteten die Einsatzkräfte fünf eingeschlossene Menschen aus einer volllaufenden Aufzugskabine in einem U-Bahnhof in Nürnberg. Auch dabei sei niemand verletzt worden, hieß es. Zu einem komplizierten Einsatz wurde die Feuerwehr an die Technische Hochschule gerufen, wo eine große Tiefgarage über zwei Geschosse bis zum Erdgeschoss überflutet wurde. Noch am Donnerstagabend hatte sich die Lage in der Stadt aber entspannt.

DWD erwartet auch am Freitag und am Wochenende Gewitter in Bayern

Aber bereits am Freitagnachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst die nächsten Gewitter in Bayern. An den Alpen können Unwetter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, kleinem Hagen und Windböen mit 60 km/h aufziehen. Am Samstag trifft es dann voraussichtlich auch das westliche Franken, Schwaben und Oberbayern. Und auch am Sonntag werden einzelne Gewitter nicht ausbleiben. Zwischendurch kann allerdings auch immer mal wieder die Sonne scheinen.