Wetterdienst warnt heute vor Gewittern in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Gewittern in Bayern. Insbesondere in den Allgäuer Alpen kann es stark regnen und hageln.

Nach dem sonnigen und warmen Wetter der vergangenen Tage warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vor Gewittern in Bayern. Vor allem die Allgäuer Alpen könnten betroffen sein. Doch auch weiter östlich sind lokale Gewitter möglich. Der DWD erwartet punktuell Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinen Hagel und Windböen bis zu 60 km/h.

Gewitter in Bayern heute: Unwetterwarnung für Teile des Allgäus

Eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe 2 hat der DWD für den Großteil des Oberallgäus, den Südwesten des Ostallgäus und den Südosten des Landkreises Lindau herausgegeben. Bis 18 Uhr können in dieser Region starke örtliche Gewitter auftreten. Es kann Blitzschlag geben. Zudem sind kurzzeitige Verkehrsbehinderungen während des Platzregens möglich.

Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Am Freitag erwartet der DWD in Bayern, wie schon in den vergangenen Tagen, viel Sonnenschein. Am Nachmittag und am Abend können ein paar Quellwolken aufziehen. Doch auch an den Alpen soll es meist trocken bleiben. An den nördlichen Mittelgebirgen wird es bis zu 20 Grad warm, sonst steigt die Temperatur auf bis zu 27 Grad. Am wärmsten wird es an der Donau und am Bodensee.

Auch am Samstag wird es sonnig, jedoch mit mehr Quellwolken als an den Tagen davor. Ab Mittag sind an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter möglich. In Hochfranken und im Bayerischen Wald liegt die Höchsttemperatur bei 20 Grad. Im Rest Bayerns kann es bis zu 26 Grad warm werden. Ähnlich sommerlich wird es auch am Sonntag mit viel Sonne und lediglich lockeren Quellwolken. An den Alpen steigt das Schauer- und Gewitterrisiko ab Mittag wieder leicht. Die Höchsttemperatur liegt wie am Samstag bei 26 Grad.

Auch in der kommenden Woche geht es ähnlich weiter. Es wird sonnig mit nur wenigen Wolken. Nur im Süden Bayerns sind weiterhin Schauer und Gewitter möglich. Vorerst soll das sommerliche Wetter mindestens bis Donnerstag anhalten.

