Gewitter und Starkregen heute in Bayern – In Augsburg bleibt es wechselhaft

Nach einem zumindest teilweise sommerlichen Wochenende wird das Wetter in dieser Woche in Augsburg wieder wechselhaft. Am Montag könnte es in Bayern wieder Gewitter geben.

Schon am Freitag und am Wochenende zogen Gewitter über Deutschland. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sorgten starke Regenfälle am Sonntag für Überschwemmungen, Hangrutsche und Verkehrsunfälle. Mehrere Menschen konnten ihre Häuser nicht mehr verlassen oder mussten evakuiert werden.

Deutscher Wetterdienst rechnet mit Gewittern in Bayern am Montag

Auch am Montag könnte es in Bayern wieder Gewitter geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Laufe des Tages mit vereinzelten Gewittern mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde an den westlichen Alpen und im Alpenvorland. Auch kleinkörniger Hagel und Windböen mit etwa 60 km/h sind möglich. Im Westen Bayerns und in Alpennähe schließt der DWD auch abseits der Gewitter lokalen Starkregen mit Mengen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht aus.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 13°C, nachmittags 16°C und abends 14°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg in den kommenden Tagen

Die Woche in Augsburg ist grau und nass gestartet. Den ganzen Montag über bleibt es bei bis zu 16 Grad bewölkt und regnerisch. In der Nacht zum Dienstag lockert die Wolkendecke dann auf. Auch den ganzen Tag über bleibt es trocken. Sonne und Wolken wechseln sich bei Höchsttemperaturen um 20 Grad ab.

Am Mittwoch ist es aber schon wieder vorbei mit der Sonne. Viele Wolken und etwas Regen beherrschen das Wetter zur Wochenmitte. Dabei wird es mit bis zu 15 Grad auch etwas kühler. Am Donnerstag geht es ähnlich weiter. Es bleibt bewölkt und vereinzelt regnerisch bei höchstens 15 Grad. Auch am Freitag bleibt es grau mit einzelnen Regenschauern.

Pollen-Belastung in Bayern durch Birke und Esche

Etwas Gutes hat der viele Regen in diesem Frühjahr jedoch: Die Pollenbelastung ist dadurch eher gering. Das liege daran, dass die vergangenen Monate vielerorts sehr feucht waren, erklärt Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Durch den Regen könnten sich die Pollen nicht richtig in der Luft anreichern und weit umherfliegen. Doch bereits ein oder zwei trockene Tage würden ausreichen, damit sich die Pollen ausbreiten und damit für eine hohe Belastung sorgen. Wie die Pollenbelastung sich insgesamt in diesem Jahr entwickle, sei noch nicht absehbar.

Während die Saison der Erlen- und Haselpollen schon wieder vorbei ist, gibt es in Bayern eine Belastung durch Birke, Esche und Gräser. Laut dem Pollenflug-Gefahrenindex des DWD ist die Belastung durch Birkenpollen im Norden Bayerns "mittel", in der südlichen Hälfte "gering bis mittel". Die Belastungsintensität durch Eschenpollen ist im Freistaat aktuell "gering". Auch die Belastung durch Gräser stuft der DWD als "gering" ein. (Stand: 8. Mai)