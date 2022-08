Wetterdienst warnt: Schwere Gewitter heute in Bayern

Starkregen, Sturm und Hagel: So lautet die Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Am Freitag werden in Bayern Gewitter erwartet. Welche Regionen betroffen sind.

Nachdem die vergangenen Tage in Bayern mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen aufwarteten, könnte es am Freitag ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen des Freistaats ab Mittag vor schweren Gewittern.

Warnung vor Gewitter in Bayern: Starkregen, Sturm und Hagel

Betroffen von der Warnung ist der Nordosten Bayerns – grob von Coburg bis Landshut und von Ansbach bis Passau. Die Vorabinformation des DWD gilt von Freitag, 12 Uhr bis Samstag, 0 Uhr. In den betroffenen Gebieten entwickeln sich örtlich starke und teilweise auch schwere Gewitter.

Weil diese nur langsam weiterziehen, kann es gebietsweise zu heftigem Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde kommen. Vereinzelt sind sogar noch größere Mengen möglich. Lokale Überflutungen sind nicht unwahrscheinlich. Zudem werden stürmische Böen um die 70 Stundekilometer und Hagel mit zwei bis drei Zentimeter Durchmesser erwartet.

Wetter in Bayern am Wochenende

Das Wetter in Bayern wird am Freitag wechselhaft. Während sich am Vormittag in großen Teilen des Freistaats Sonne und Wolken abwechseln, kommt es im Süden Oberbayerns bereits zu vereinzelten Regenschauern. Am Mittag und Nachmittag können dann Gewitter aufziehen. Am Abend wird dann viel Regen erwartet. Dabei wird es schwülwarm bei maximal 23 Grad im Bayerwald und 31 Grad in der Mainspessart-Region.

Der Samstag wird dann stark bewölkt. Es kann weiterhin regnen. Auch Gewitter sind weiterhin möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 35 Grad. Am Sonntag scheint dann vor allem in Franken vermehrt die Sonne und es bleibt trocken. In Altbayern und Schwaben erwartet der DWD weiterhin Regen und Gewitterschauer. Sehr vereinzelt kann es auch zu Unwettern mit Starkregen kommen. Die Temperatur steigt auf bis zu 26 Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 23°C, nachmittags 27°C und abends 20°C. Es wird heute voraussichtlich 6 Sonnenstunden geben.