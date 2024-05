Gewitter in Bayern: Kommt es zu Schulausfällen?

Am Montag zogen teils schwere Gewitter über Bayern. Straßen wurden überflutet, es kam zu Unfällen und Stromausfällen. Am Dienstag hat sich die Lage entspannt. Gibt es trotzdem Schulausfälle?

Teils schwere Gewitter zogen am Montag über Bayern. Straßen und Keller vor allem im Süden und Osten des Freistaats wurden überflutet, in Teilen Augsburgs fiel nach einem Blitzeinschlag der Strom aus. Manche Haushalte melden den Ausfall des Internets, andere waren komplett vom Stromnetz abgeschnitten, in der Innenstadt und anderen Stadtteilen sind auch die Ampelanlagen ausgefallen. Zudem kam es auf der A8 in Schwaben zu zwei Unfällen wegen Aquaplanings. Verletzt wurde aber niemand. Am Dienstag hat sich die Lage entspannt. Doch kommt es trotzdem zu Schulausfällen in Bayern?

Kultusministerium: Keine Schulausfälle in Bayern nach Gewittern am Montag

Wie der Webseite des bayerischen Kultusministeriums zu entnehmen ist, kommt es am Dienstag (28. Mai) in Bayern zu keinen witterungsbedingten Ausfällen des Präsenzunterrichts. Demnach würden seitens der lokalen Koordinierungsgruppen aktuell keine Informationen vorliegen.

Deutscher Wetterdienst erwartet am Dienstag keine Gewitter in Bayern

Am Dienstag werden in Bayern keine Gewitter erwartet. Der Morgen startete – mit Ausnahme von Unterfranken – regnerisch. Bis zum Nachmittag ziehen sich die Niederschläge an die Alpen und zum südlichen Bayerischen Wald zurück. Später lässt der Regen auch dort nach. Es wird zunehmend freundlich und es sind nur noch vereinzelt kurze Schauer möglich.

Während auch am Mittwoch keine weiteren Unwetter vorausgesagt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits in der Nacht auf Donnerstag wieder vor vereinzelten Gewittern. Auch tagsüber kann es Schauer und Gewitter geben. In der Nacht zum Freitag klingen diese ab, bevor dann im Laufe des Tages neue Schauer und Gewitter aufziehen. Am Samstag warnt der DWD dann sogar vor Überflutungsgefahr und schließt das ganze Wochenende über einzelne kurze Gewitter nicht aus.