Wo drohen heute Gewitter in Bayern?

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag vor Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in Bayern. Auch im Laufe der Woche sind immer wieder Unwetter möglich.

Nach einem sommerlichen Wochenende in Bayern startet die neue Woche oft ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in mehreren Regionen vor Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Bislang wurde keine amtliche Warnung herausgegeben, doch in diesen Regionen erwartet der DWD Gewitter:

In Schwaben und in Alpennähe sind zunächst vereinzelte Gewitter mit Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde nicht ausgeschlossen.

und in sind zunächst vereinzelte mit Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde nicht ausgeschlossen. In der zweiten Tageshälfte gibt es vor allem an den Alpen und im Vorland sowie am Bayerwald und eventuell auch im äußersten Westen einzelne Gewitter . Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde, kleiner Hagel und starke stürmische Böen mit 60 km/h sind möglich.

Auch abseits der Gewitter wird es in Schwaben und an den Alpen bewölkt und teils regnerisch. Sonst scheint zunächst oft die Sonne. In der zweiten Tageshälfte ziehen an den Alpen und im Vorland sowie am Bayerwald und eventuell auch im äußersten Westen Quellwolken mit Schauern auf. Die Temperatur steigt im Allgäu auf bis zu 19 Grad, am unteren Main wird es bis zu 26 Grad warm.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Gewitter in Bayern klingen heute Nacht ab

In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer ab. Im Süden Bayerns entsteht gebietsweise Nebel. Tagsüber ist es häufig sonnig. Lediglich an den Alpen ziehen Wolken und teilweise Schauer auf. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 28 Grad. Am wärmsten wird es am Untermain.

DWD erwartet immer wieder Gewitter in Bayern

Die nächsten Schauer erwartet der DWD in der Nacht zum Mittwoch in Schwaben. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung von Südwesten her zu und gebietsweise sind wieder Regenschauer und Gewitter möglich. In Ostbayern scheint hingegen oft die Sonne. Um Allgäu steigt die Temperatur auf 19 Grad, an der unteren Donau und an der Naab auf 26 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer und Gewitter teilweise ab. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Vormittag und Nachmittag rechnet der DWD aber gebietsweise mit Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 19 und 24 Grad.

Auch in der Nacht zum Freitag kann es weiter regnen und gewittern. Das ändert sich auch tagsüber nicht. Mit bis zu 27 Grad wird es aber wieder warm in Bayern.