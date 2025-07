DWD warnt vor Gewitter und Dauerregen: Diese Landkreise sind betroffen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen Bayerns vor Gewittern und Dauerregen. Besonders betroffen sind demnach der Süden Bayerns, aber auch Regionen in Niederbayern, der Oberpfalz und Franken.

Am Alpenrand sind laut DWD Gewitter mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde möglich. Außerdem rechnet der Wetterdienst mit Dauerregen. Es können demnach zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter fallen, in Staulagen sogar 50 Liter.

Bei Dauerregen kann das viele Wasser laut DWD vereinzelt Straßen oder Unterführungen überfluten. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten wegen Aquaplaning vorsichtig unterwegs sein. Auch zu Fuß sollten Sie überflutete Abschnitte meiden.

Gewitter-Warnung für Schwaben: Gewitter und Dauerregen am Montagabend

Kreis Ostallgäu

Kreis Oberallgäu

Kreis Lindau

DWD warnt in Bayern vor Dauerregen: Straßen können überflutet werden

Die Warnungen der Stufe 2 (von 4) gelten ab sofort. Am Dienstag könnte der Regen vielerorts leichter werden, am Mittwoch könnte er teils ganz versiegen. Gegen Ende der Woche steigen dann auch die Temperaturen.

In Augsburg erwartet der DWD am Donnerstag maximal 21 Grad, am Freitag bis zu 23 Grad. Das Wochenende soll mit bis zu 24 Grad warm werden.