Wetterdienst erwartet heute wieder Gewitter und Regenschauer

Nachdem sich die Hochwasserlage in Bayern langsam entspannt, erwartet der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag wieder Regen und Gewitter. Auch am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig.

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich entspannt, vielerorts hat sich in den vergangenen Tagen sogar wieder die Sonne gezeigt. Doch beständig bleibt das Wetter nicht. Bereits am Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) die nächsten Regenschauer und Gewitter. Doch die gute Nachricht vorab: "Der große Regen ist vorbei."

Gewitter und Regen heute in Bayern erwartet

Der Donnerstag hat in vielen Teilen Bayerns sonnig begonnen. Die Temperatur steigt auf 19 Grad in Oberfranken und auf bis zu 26 Grad im östlichen Alpevorland. Doch schon ab Mittag ziehen südlich des Mains einzelne Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter, stürmischen Böen mit bis zu 70 km/h und kleinkörnigem Hagel auf. Am späteren Nachmittag bis in die Nacht zum Freitag erwartet der DWD vereinzelt unwetterartige Entwicklungen mit punktuellen Starkregenmengen über 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, Sturmböen mit 85 km/h und zwei Zentimeter großen Hagelkörnern. Am höchsten ist die Wahrscheinlichkeit dafür vom südlichen Schwaben über Oberbayern bis nach Niederbayern.

Nachdem auch der Freitag mit Sonne startet, ziehen im Laufe des Tages erneut Regenschauer und Gewitter auf. Nur in Unterfranken bleibt es wahrscheinlich trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 26 Grad.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wetter in Bayern am Wochenende: Weiterhin Regen und Gewitter

In der Nacht zum Samstag kommt am Alpenrand und in den Alpen wieder gewittriger Regen auf. Am Morgen scheint erst die Sonne, ab Mittag rechnet der DWD im Süden, ab Nachmittag in der Mitte Bayerns mit starken Gewitterschauern. Stellenweise ist auch kräftiger Starkregen wahrscheinlich. In Mainfranken bleibt es allerdings trocken. Es wird maximal 21 bis 25 Grad warm.

Lesen Sie dazu auch

Auch in der Nacht zum Sonntag halten die Gewitter an und auch tagsüber bleibt es südlich des Mains nass und gewittrig. Nördlich des Mains bleibt es hingegen weitgehend trocken, die Sonne ist aber auch dort kaum zu sehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad.