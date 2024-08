Wetterdienst erwartet heute Gewitter in Teilen Bayerns

Nach vergleichsweise kühlen Tagen zum Wochenbeginn kehrt der Sommer am Freitag nach Bayern zurück – wenn auch nur kurz. Bis dahin kann es aber noch einmal ungemütlich werden. Am Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen des Freistaats vor Gewittern.

Gewitter-Warnung für Bayern heute: Betroffene Landkreise

Am Nachmittag sind viele Wolken zu sehen. Von Nordwesten her gibt es aber auch immer wieder Phasen mit Sonne. Eine Kaltfront zieht von Westen nach Osten durch den Freistaat und sorgt im südlichen Teil Bayerns für Regenschauer. Die Temperatur steigt auf bis zu 25 Grad. Besonders im Süden erwartet der DWD auch vereinzelte Gewitter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und Windböen bis 60 km/h, die sich aber bis zum Abend an die östlichen Alpen zurückziehen. Amtliche Warnungen gibt es aktuell nicht. (Stand 14.15 Uhr)

Wetterdienst erwartet viel Sonne in Bayern am Donnerstag und Freitag

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es weitgehend trocken. Tagsüber wird es meist sonnig. Lediglich an den Alpen gibt es am Nachmittag eine geringe Schauerneigung. Die Temperaturhöchstwerte liegen dabei zwischen 21 und 26 Grad. Am wärmsten wird es am unteren Main.

Am frühen Freitagmorgen kann sich örtlich Nebel bilden. Später wird es meist sonnig. Mit bis zu 25 Grad in Hochfranken und 31 Grad im östlichen Alpenvorland wird es deutlich wärmer als an den Tagen zuvor.

Wetter am Wochenende in Bayern: Sonne am Samstag, Regen am Sonntag

Auch am Samstag erwartet der DWD viel Sonne in Bayern. Am Nachmittag und Abend sind jedoch vereinzelte Gewitter in den Alpen nicht ausgeschlossen. Für die Jahreszeit wird es mit bis zu 28 Grad im Oberallgäu und bis zu 33 Grad an Main und Donau überdurchschnittlich warm.

In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her Wolken auf. In Franken und Schwaben kann es regnen und gewittern. Tagsüber bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Mit Temperaturhöchstwerten zwischen 21 und 26 Grad wird es wieder etwas kühler.