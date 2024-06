Warnstufe Rot: In welchen Landkreisen gewittert es heute?

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwochmorgen vor starken Gewittern in Bayern. Eine Übersicht über die betroffenen Landkreise.

Mit bis zu 30 Grad war es in den vergangenen Tagen sommerlich warm und meist sonnig in Bayern. Es ziehen jedoch auch immer wieder teils kräftige Gewitter auf. Am Mittwochmorgen trifft es vor allen den Südwesten des Freistaats.

Wetter in Bayern heute: Sonne, aber auch Gewitter

Der Mittwoch hat im Norden Bayerns noch sonnig begonnen. Im Alpenvorland ziehen bereits Schauer und einzelne Gewitter auf. Ab Mittwoch bilden sich auch nördlich der Donau zahlreiche Quellwolken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet häufig Schauer und örtlich kräftige Gewitter mit lokal unwetterartigem Starkregen. Die Temperatur steigt auf 23 bis 30 Grad. Am wärmsten wird es an Main und Naab.

Am Mittwochmorgen warnt der DWD im Südwesten Bayerns vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagen. In diesen Landkreisen gilt vorerst bis 10 Uhr mindestens die orange, teilweise auch die rote Warnstufe:

Landsberg

Oberallgäu

Ostallgäu

Unterallgäu

Weilheim-Schongau

Wetterdienst erwartet in dieser Woche immer wieder Gewitter in Bayern

Am Donnerstag erwartet der DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages ziehen wieder Schauer und lokal kräftige Gewitter auf. Die Temperatur steigt auf 24 bis 29 Grad.

Das Wetter am Freitag wird ähnlich wie an den Tagen zuvor: zeitweise sonnig, aber teilweise auch gewittrig. Dabei wird es mit 25 bis 29 Grad schwülwarm.

Griechenland leidet unter Hitzewelle und Waldbränden

Während die Temperaturen von bis zu 30 Grad in Deutschland im Juni nicht unüblich sind, leidet Griechenland unter einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle. Laut Meteorologen war es im Juni seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie so heiß. Hinzu kommen Trockenheit und starker Wind. Immer wieder brachen in den vergangenen Tagen Waldbrände aus, die meisten davon konnten aber schnell wieder gelöscht werden.