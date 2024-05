Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturm

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag in Bayern vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturm. Doch nicht der komplette Freistaat ist betroffen.

Seit Tagen gewittert es in Bayern immer wieder. In der vergangenen Woche traf es vor allem Nürnberg. Dort mussten Menschen bei Überschwemmungen von einem Autodach und aus einem Aufzug gerettet werden. Andere Teile Deutschland traf es noch heftiger. Insbesondere das Saarland hatte mit extremen Überschwemmungen zu kämpfen. In Dresden schlug am Montag ein Blitz am Elbufer ein, zehn Menschen wurden teils schwer verletzt.

Gewitter in Bayern heute: Vor allem Norden und Osten betroffen

Entspannung ist bislang nicht in Sicht. Auch am Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder vor schweren Gewittern. In Bayern gilt die "Vorabmeldung Unwetter" von Dienstag um 14 Uhr bis Mittwoch um 2 Uhr. Der Schwerpunkt in Bayern wird voraussichtlich in Nord- und Ostbayern liegen. Dort besteht erhebliche Unwettergefahr. Der DWD erwartet gebietsweise schwere Gewitter mit kleinkörnigem Hagel, Sturmböen mit 75 km/h und lokal heftigem Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

Auch außerhalb der Gewitter ist es in Bayern am Dienstag meist bewölkt. Von Süden her kommt ein teils schauerartiger Regen auf. Gebietsweise weht ein starker Wind. Die Temperatur steigt im Allgäu auf maximal 15 Grad, sonst wird es 18 bis 24 Grad warm.

Wetter in Bayern: Immer wieder Gewitter in dieser Woche

Auch in der Nacht zum Mittwoch regnet und gewittert es anfangs noch. Später ziehen die Niederschläge nordostwärts ab. Tagsüber bleibt es bewölkt. Gebietsweise kann es vor allem an den Alpen auch regnen. Dort herrscht zudem ein geringes Gewitterrisiko. Dabei wird es etwas kühler als an den Tagen zuvor. Die Höchstwerte liegen bei maximal 17 bis 21 Grad.

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Laufe des Tages ziehen in der Südhälfte Bayerns wieder öfter Schauer und Gewitter auf. Nördlich der Donau wird es nur vereinzelt nass. Der DWD erwartet maximal 18 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Freitag kann es im Süden teils kräftig regnen und vereinzelt gewittern. Tagsüber bleibt es grau und am Vormittag südlich der Donau nass. In der zweiten Tageshälfte verbreiten sich Schauer und Gewitter bei Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Nur im Allgäu bliebt es mit maximal 16 Grad kühler.