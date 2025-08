DWD warnt vor Gewitter am Dienstag – aber am Ende der Woche kommt der Sommer zurück

Der Ferienstart ist wortwörtlich ins Wasser gefallen. Aktivitäten draußen waren kaum möglich, Freizeitspaß gab es eher drinnen. Die neue Woche bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber endlich Veränderungen mit sich - das Sommerwetter steht vor der Tür.

DWD Unwetterwarnung Stufe 2: Diese Landkreise sind betroffen

Doch bevor das Sommerwetter richtig losgeht, tauchen in wenigen Teilen Bayerns am heutigen Dienstag noch Gewitter auf. Der DWD warnt vor starken Gewittern. Dabei kommt es zu Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter. Begleitet werden diese durch Windböen, die Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen können.

Für die Landkreise gibt es aktuell eine Unwetterwarnung:

Kreis Tirschenreuth

Kreis Neustadt a.d. Waldnaab

Stadt Weiden i.d. Oberpfalz

Kreis Kitzingen

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Ansbach

Gewitterwarnung Stufe 2: Das sind die Gefahren

Der DWD warnt in den betroffenen Regionen vor allem vor Blitzeinschlägen sowie umherfliegende Gegenstände durch die starken Windböen. Der Regen kann vereinzelt zu Überflutungen führen, Autofahrer warnt der DWD vor Aquaplaning.

Menschen sollten daher vermeiden, sich während des Gewitters draußen oder sogar in Gewässern aufzuhalten. Lose Gegenstände wie Gartenstühle oder Schirme sollten befestigt oder ins Haus gebracht werden.

Heute kommt es vereinzelt noch zu Gewittern. Der DWD spricht Warnungen aus. Foto: Patrick Pleul, dpa

DWD: Ab Dienstag wird es langsam sommerlicher

Die Höchsttemperaturen am Dienstag lassen aber bereits die Vorfreude auf den Sommer wachsen. Bei 19 Grad an der Rhön und im Frankenwald und bis zu 27 Grad am Inn ist der Sprung ins Schwimmbadbecken nicht mehr weit entfernt.

Die Nacht beginnt noch mit zum Teil starkem Regen, der sich aber im Laufe der Stunden zurückzieht. Aus Richtung Franken klar das Wetter nach und nach auf.

Mittwoch: Viel Sonne in Bayern

Morgen bleibt es trocken. Den Blick hinauf zur Sonne versperren lediglich einige lockere Wolken. Die Höchstwerte steigen am Mittwoch auf 21 und 25 Grad.

Weitestgehend wolkenlos bleibt es auch in der Nacht. Damit ist der Weg frei für alle, die den Nachthimmel und seine Sterne erkunden wollen. Mit jeden Tag nähert sich der Höhepunkt des Perseidenschauers, ein besonderes Spektakel, das jedes Jahr im August stattfindet.

Ende der Woche kommt die Sonne nach Bayern zurück. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

DWD: Knapp 30 Grad gegen Ende der Woche

Am Donnerstagmorgen bleibt es noch frisch, mit Werten zwischen 7 und 11 Grad. Am Tag jedoch strahlt die Sonne an einem wolkenlosen Himmel. An Main und Donau wird es bis zu 28 Grad war, in den Mittelgebirgen mit 24 Grad etwas kühler.

Auch in der Nacht bleibt es klar. Am Freitag kommt dann endgültig der Sommer zurück. Bei Werten von bis zu 32 Grad heißt es wieder: Eisessen und ab ins Schwimmbad.