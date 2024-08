Wetterdienst erwartet heute wieder Gewitter in Bayern

Nach viel Sonne und hohen Temperaturen am Mittwoch stieg die Gewittergefahr in Süddeutschland. Im Kreis Tuttlingen in Baden-Württemberg schlug am Nachmittag ein Blitz in eine Hütte ein. Eine Gruppe mit rund 30 Kindern und 20 Betreuern befand sich in dem Gebäude. Es kam zu einer Rauchentwicklung, verletzt wurde aber niemand.

DWD warnt heute in Bayern vor Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen

Am Donnerstagmorgen gab es zunächst keine amtliche Gewitterwarnung vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für Bayern. Trotzdem erwartet er bereits am Vormittag erst einzelne und im Laufe des Tages wieder mehrere Gewitter mit Starkregen mit Mengen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, stürmischen Böen um 70 km/h und kleinkörnigem Hagel.

Insbesondere am Nachmittag und Abend rechnet der DWD mit heftigem Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb von einer bis drei Stunden. In der Nacht zum Freitag lassen die Gewitter nach, doch besonders im nördlichen Franken ist noch mehrstündiger Starkregen möglich.

Immer wieder Gewitter in Bayern in dieser Woche

Außerhalb der Gewitter erwartet der DWD vor allem am Donnerstagvormittag auch längere sonnige Abschnitte in Bayern. Im Laufe des Tages ziehen aber immer mehr Wolken von Westen her auf. Mit Temperaturhöchstwerten zwischen 26 und 30 Grad wird es dabei schwülwarm.

Auch am Freitag wird es wieder gewittrig und regnerisch. Zwischendurch sind allerdings auch sonnige Abschnitte nicht ausgeschlossen. Mit maximal 21 Grad in Hochfranken und 26 Grad am Untermain und in Niederbayern wird es nicht mehr ganz so heiß wie an den Tagen zuvor, doch es bleibt schwül.

Wechselhaftes Wetter in Bayern am Wochenende

Am Samstag wechselt sich Sonnenschein mit Schauern und Gewittern ab. Die Temperatur steigt dabei auf 23 bis 27 Grad. Am Sonntag wird das Wetter ähnlich. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken wird es zwischen 22 Grad am Frankenwald und 27 Grad an Main und Inn warm. Im Süden und Osten rechnet der DWD auch öfter mit Schauern und Gewittern. Diese klingen in der Nacht zum Montag ab.