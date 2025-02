Bei Starkregen: Verletzte nach Kollision auf A8

Bei Starkregen und Graupel sind auf der Autobahn 8 mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen - und sieben Insassen verletzt worden. Der Unfall am Nachmittag bei Leipheim sei von einem 41-jährigen Kleinbusfahrer verursacht worden, teilte die Polizei mit. Er habe in Fahrtrichtung Stuttgart seine Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen angepasst und sei ins Schleudern geraten. Der Kleinbus kollidierte deshalb mit zwei Autos und einem Lkw. Alle sieben Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Nach dem Zusammenstoß waren zwei der drei Fahrstreifen Richtung Stuttgart blockiert und der Verkehr staute sich, so die Polizei. Trotz Temperaturen über fünf Grad Celsius blieb der Graupel eine Weile auf der Fahrbahn liegen. Deshalb sei auch in der Gegenrichtung der Verkehr annähernd zum Stillstand gekommen.

Den entstandenen Sachschaden bezifferten die Beamten nach einer ersten Schätzung auf 50.000 Euro. Gegen den 41-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit ein.