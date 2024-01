Wetterdienst warnt heute vor Glätte – So wird das Wetter in dieser Woche

Die neue Woche hat in Bayern mit Nebel, Frost und Glätte begonnen. Doch später scheint meist die Sonne. Ab Donnerstag wird es dann grau und nass – und es kann wieder schneien.

Nach einem sonnigen Wochenende hat die neue Woche in Bayern mit Frost, örtlichem Nebel und Glätte begonnen. Später wird es aber meist sonnig. In der zweiten Wochenhälfte ziehen dann vermehrt Wolken auf und es wird regnerisch. In den Bergen fällt Schnee.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte am Montag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montag im größten Teil des Freistaats bis 10 Uhr vor Glätte und rät Autofahrern, ihr Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Am Vormittag ist es an der schwäbischen Donau und am Bodensee noch trüb, sonst scheint häufig die Sonne. In der zweiten Tageshälfte ziehen von Nordwesten Wolken auf. Dabei wird es maximal zwischen vier und zehn Grad warm, am höheren Alpenrand sind sehr milde zehn bis 15 Grad möglich.

Wetter in Bayern: Erst viel Sonne, dann Regen und Schnee

Die Temperatur sinkt in der Nacht auf Dienstag auf bis zu minus neun Grad. Stellenweise kann es glatt werden. Tagsüber scheint dann wieder längere Zeit die Sonne. Von Westen her ziehen später Wolken auf. An der Donau wird es bei längerem Nebel bis zu drei Grad warm, sonst fünf bis zehn Grad. Am höheren Alpenrand wird es mit bis zu 14 Grad wieder am wärmsten.

Der Mittwoch in Bayern wird zweigeteilt. Im Norden ist es meist stark bewölkt, gebietsweise fällt auch etwas Regen. Im Süden scheint die Sonne. Die Temperatur steigt dabei im Osten bei schwachem Wind auf vier bis acht Grad, sonst sind teilweise 13 Grad möglich.

Am Donnerstag zieht Regen von Nord nach Süd, im Bergland fällt Schnee. Ab dem Nachmittag lockert es im Norden zunehmend auf. Der DWD rechnet zeitweise mit einem starken Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und elf Grad.

In der Nacht auf Freitag fällt oberhalb von 1000 Metern Schnee. Tagsüber bleibt es meist bewölkt und regnerisch. Südlich der Donau ist es überwiegend trocken und teilweise zeigt sich auch die Sonne. Im Bergland sind Sturmböen möglich. Dabei steigt die Temperatur auf milde sieben bis 14 Grad.