Wetterdienst warnt auch heute vor Frost, gefrierendem Regen und Schnee

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch heute vor gefährlichen Straßenverhältnissen in Bayern. Schnee und gefrierender Regen sorgen in einigen Regionen für Glätte.

Der Winter ist in Bayern angekommen – und bleibt vorerst. In den vergangenen Tagen kam es auf den glatten Straßen immer wieder zu Unfällen. In Mittelfranken gab es am Dienstagabend zwei Massenkarambolagen mit insgesamt acht Verletzten. In der vergangenen Nacht war es aber größtenteils ruhig auf den bayerischen Straßen."Es ist zwar glatt, aber wir haben keine Unfälle", sagte ein Polizeisprecher in der Oberpfalz. In Oberbayern gebe es bisher nur "relativ wenig Unfälle mit Schnee und Eisbezug", hieß es vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Auch im Norden Oberbayerns gebe es vergleichsweise wenige Unfällen für die Witterungsverhältnisse, sagte ein Polizeisprecher.

Wetter in Bayern: Schnee und Glätte am Freitag

Auch am Freitag kann es gefährlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet weiterhin mit Schnee und Glätte. Zwischen dem Raum Nürnberg und dem nördlichen Alpenvorland sowie in Niederbayern fallen bis zum Abend zwischen drei und acht Zentimeter Neuschnee. Im südlichen Alpenvorland regnet es noch bis zum Nachmittag, danach schneit es auch dort wieder – teilweise bis zu 15 Zentimeter. Nördlich des Mains bleibt es meist trocken.

Der DWD warnt am Morgen besonders im östlichen Oberbayern vor Glätte durch gefrierenden Regen. Auch am Inn kann es glatt werden auf den Straßen. An den nördlichen Mittelgebirgen steigt die Temperatur auf maximal -3 Grad, am Bodensee auf +5 Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter am Wochenende: Schnee am Samstag, Sonne am Sonntag

In der Nacht zum Samstag schneit es vor allem zwischen dem Oberallgäu und dem unteren Inn. Dabei kann es wieder glatt werden. Auch im Laufe des Tages halten die Schneefälle insbesondere in der Südosthälfte Bayerns an. In Unterfranken hingegen bleibt es meist trocken. Dabei bewegt sich die Temperatur zwischen -4 und 0 Grad, am Bodensee und am Inn ist auch +1 Grad möglich.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es in den meisten Regionen trocken. Mit Tiefsttemperaturen um -12 Grad wird es insbesondere an den Alpen sehr kalt und glatt. Tagsüber ist es von der Rhön bis zum Bayerischen Wald überwiegend stark bewölkt. Es scheint immer wieder die Sonne und schneit kaum noch. Der DWD erwartet verbreitet Dauerfrost, nur am Bodensee kann die Temperatur über den Gefrierpunkt steigen. (mit dpa)

