Glättewarnung für Bayern: Wann ist eine Entwarnung zu erwarten?

Am Dienstag ist es glatt auf den Straßen Bayerns. Doch wird es auch für die kommenden Tage eine Glättewarnung für Bayern geben? Die Voraussagen lassen einen Schluss zu.

Es ist glatt auf Bayerns Straßen. Das wird nicht nur allen Autofahrerinnen und Autofahrern am Dienstagmorgen klar werden. Es ist daher Vorsicht geboten. Am Wochenende kam es bereits zu einigen Unfällen auf den Straßen im Freistaat. Doch wie entwickelt sich das Wetter im Verlauf der Woche? Gibt es eine Entwarnung zur Glatteiswarnung? Ein Überblick.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -5°C, nachmittags -3°C und abends -4°C. Es wird heute voraussichtlich 3 Sonnenstunden geben.

Glatteiswarnung heute in Bayern: Warnung vor Glätte und Nebel am Montag

Zum Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor Glätte und Frost herausgegeben. Auf den Straßen in Bayern sollten alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit großer Vorsicht agieren. In Richtung Süden wird die Glätte vergleichsweise ausgeprägter und gefährlicher.

Der DWD gab außerdem eine Warnung vor Nebel und markantem Wetter für Bayern heraus. Vielerorts kann eine Sichtweite von unter 150 Metern auftreten, was den Verkehr ebenfalls beeinträchtigt. In der Nacht zum Mittwoch wird es dann erneut frostig. Es sind Tiefsttemperaturen von -6 bis -13 Grad zu erwarten. In dem ein oder anderen Alpental kann das Thermometer sogar auf -15 Grad herunterrauschen.

Glättewarnung in Bayern aktuell: Wann gibt es Entwarnung?

Am Mittwoch wird es in Bayern wohl erneut glatt werden. Die nächtlichen Temperaturen sorgen dafür, dass sich Frost auf den bayerischen Straßen bildet. Auch Schnee kann liegenbleiben.

Die schlechte Nachricht: In dieser Woche ist zunächst keine Besserung in Sicht. Es ist zu erwarten, dass der DWD auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine Glatteiswarnung für Bayern herausgeben wird. Das legen die Voraussagen nahe. Wärmer wird es wohl erst in Richtung Weihnachten. Dann könnte rechtzeitig zum Weihnachtsverkehr auch die Glättewarnung Geschichte sein.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Die Gefahr wird rund um die Glättewarnung vom DWD derzeit als "gering" eingestuft. Vorsicht ist natürlich trotzdem geboten.

