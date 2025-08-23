Luxus auf dem Wasser „Ich bin schon mit Hansi Hinterseer auf dem Deck eingeschlafen“: So lebt es sich auf einer Yacht

Die Yacht gilt als absolutes Statussymbol, sie steht für Luxus und Freiheit. Aber wie fühlt es sich an, eine zu besitzen? Zu Besuch bei Elmar Golz auf seiner Trojan.