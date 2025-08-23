„Ich bin schon mit Hansi Hinterseer auf dem Deck eingeschlafen“: So lebt es sich auf einer Yacht

Wie man es sich auf dem Wasser so richtig gut gehen lassen kann, haben Jeff Bezos und Lauren Sánchez bei ihrer Megahochzeit im Juni par excellence vorgeführt. Los ging das feuchtfröhliche Wochenende mit einer Schaumparty auf seiner Koru, mit stattlichen 127 Meter Länge die größte Segelyacht der Welt. Bei der eigentlichen Feier in Venedig ankerten zig weitere Luxusschiffe vor der Lagunenstadt. Die Yacht ist das Statussymbol schlechthin. Sie steht für Luxus, Reichtum und Macht. Oft ist sie ausgestattet mit allerlei Pomp: Privatkinos, die teils unter Wasser liegen, Whirlpools, Helikopterlandeplatz. Am Laufen gehalten werden die Luxusyachten durch eine ganze Armada Bediensteter. Aber es geht auch kleiner. Zu Besuch bei Elmar Golz auf seiner Trojan am Bodensee.
