Mann zertrümmert die Türscheibe der ehemaligen Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof

Ein Mann hat am Mittwochmorgen mit einer Eisenstange die Eingangstür der ehemaligen Bundespolizeiwache am Münchner Hauptbahnhof zertrümmert. Nach der Tat kniete er sich laut einer Pressemeldung der Bundespolizeiinspektion München freiwillig auf den Boden und wurde festgenommen.

Laut der Polizei handelte es sich bei dem Mann um einen 58-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Um etwa 5 Uhr schlug er mit der Eisenstange eines Verkehrsschildes gegen die Glastür der ehemaligen Wache der Bundespolizei. Dabei zerstörte er mehrere Scheiben. Eine Streife der Bundespolizei, die wenig später vor Ort war, konnte den Mann festnehmen. Dabei leistete der 58-Jährige keinen Widerstand.

Icon vergrößern Mit dieser Eisenstange schlug der Mann die Tür der ehemaligen Polizeiwache ein. Foto: Bundespolizei Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit dieser Eisenstange schlug der Mann die Tür der ehemaligen Polizeiwache ein. Foto: Bundespolizei

Mann wollte auf die Polizei auf den Diebstahl seines Handys aufmerksam machen

Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 1,58 Promille. Bei der Vernehmung erklärte der Mann, dass er keine andere Möglichkeit gesehen habe, die Polizei auf den angeblichen Diebstahl seines Handys am Vortag aufmerksam zu machen. Vorher geklingelt hat er laut der Mitteilung der Polizei nicht.

Die Beamten stellten die Eisenstange sicher und erfassten im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung die biometrischer und personenbezogener Daten des Mannes. Anschließend wurde der 58-Jährige wieder entlassen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde von der Polizei nicht mitgeteilt.