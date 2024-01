Glatteis und Schnee: So wird das Wetter in Bayern

Nachdem Blitzeis am Mittwoch für zahlreiche Unfälle, Einschränkungen im Bahnverkehr und geschlossene Schulen gesorgt hat, hat sich die Lage nun gebessert. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittwoch vor einer "Gefahr für Leib und Leben" und rief für ganz Bayern die rote Warnstufe wegen Glatteis aus. In Süddeutschland hat Blitzeis für Chaos auf den Straßen sowie im Bahn- und Flugverkehr gesorgt.

Glätte in Bayern auch heute

Bis Freitagmorgen erwartet der DWD im Alpenvorland gebietsweise bis zu fünf Zentimeter Neuschee, in den Alpen können es sogar 15 Zentimeter werden. Auch in allen anderen Regionen droht erneut Glätte durch Schnee oder gefrierende Nässe. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen an den nördlichen Mittelgebirgen bei minus vier Grad und im fränkischen Tiefland und an der Donau bei plus ein Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Am Wochenende wird es kälter, aber sonnig

In der Nacht zum Samstag sinkt die Temperatur auf minus vier bis minus zehn Grad, in manchen Alpentälern auch unter minus 15 Grad. Dabei kann es erneut glatt werden. Tagsüber scheint dann, abgesehen von anfänglichen Nebelfeldern, meist die Sonne. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen minus drei und plus zwei Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag sinkt die Temperatur im Süden Bayerns auf bis zu minus 15 Grad. Im Laufe des Tages erwartet der DWD wieder viel Sonne und teilweise durchziehende Wolkenfelder. Die Temperatur steigt auf minus zwei bis plus drei Grad, am höheren Alpenrand sind bis zu plus fünf Grad möglich.

Bei Minustemperaturen kann sich in der Nacht zum Montag insbesondere in Unterfranken wieder Blitzeis bilden. In Franken und Schwaben herrscht oft nur leichter Frost, am Untermain und am höheren Alpenrand ist es örtlich sogar frostfrei. In einigen Bayerwald- und Alpentälern sind allerdings bis zu minus zwölf Grad möglich. Tagsüber wird es dann mit bis zu plus zwölf Grad wieder deutlich milder.

