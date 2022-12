Warnung vor Glatteis in Bayern: Welche Regionen sind betroffen?

Es ist glatt auf den Straßen in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Mittwoch vor Glatteis. Welche Regionen betroffen sind.

In der vergangenen Woche haben Schnee und Frost in Bayern für Chaos gesorgt: Die Folge waren zahlreiche Verkehrsunfälle, Zug- und Flugausfälle. Nachdem das Wochenende zwar kalt, aber überwiegend trocken war, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Mittwoch vor Glätte.

Warnung vor Glatteis im Osten Bayerns

Im Osten des Freistaats gibt es eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis. Gefrierender Regen kann in den Landkreisen Regen, Freyung-Grafenau, Passau, Rottal-Inn, Altötting, Mühldorf am Inn und im nördlichen Traunstein bis Mittwochmorgen um 10 Uhr für glatte Straßen sorgen. Besonders gefährlich kann es in der Donauebene in Niederbayern werden. Im gesamten Osten Bayerns warnt der DWD bis 12 Uhr vor Glätte. Im Süden Bayerns gilt die Warnung bis 10 Uhr.

Der DWD empfiehlt Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden beziehungsweise das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Zudem solle man sich auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen einstellen.

Bei gefrierendem Regen, auch Eisregen genannt, fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie direkt zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einer dünnen Eisschicht. Das Phänomen wird deshalb auch Eisregen genannt.

DWD warnt vor Frost in der Region

In weiten Teilen Bayerns warnt der DWD zudem vor Frost. Davon sind auch die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau und Donau-Ries betroffen. Unterhalb von 600 Metern tritt leichter Frost bei bis zu -2 Grad, in Tal- und Muldenlagen sinkt die Temperatur auf bis zu -4 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es vor allem im Südosten frostig. Es kann glatt werden.

Aktuelles Wetter in Augsburg

