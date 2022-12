Warnung vor Glatteis in Bayern: Auch Region um Augsburg betroffen

Wie schon in der vergangenen Woche bleibt es auch in dieser Woche glatt auf den Straßen in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in der Region Augsburg vor Glätte und Frost.

In der vergangenen Woche haben Schnee und Frost in Bayern für Chaos gesorgt: Die Folge waren zahlreiche Verkehrsunfälle, Zug- und Flugausfälle. Nachdem das Wochenende zwar kalt aber überwiegend trocken war, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Dienstag vor Glätte.

Warnung vor Glatteis im Norden Bayerns

Betroffen ist am Dienstagmorgen der gesamte Freistaat. Eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis gab es bis 7 Uhr im nördlichen Franken und in der nördlichen Oberpfalz. Am Vormittag gab der DWD zunächst Entwarnung. Doch in der Nacht zum Mittwoch könnte Eisregen vor allem in Nordbayern und im Donauumfeld örtlich für Glatteis sorgen. Der Aufenthalt im Freien und Fahrten sollten wenn möglich vermieden und das Verhalten im Straßenverkehr angepasst werden. Der DWD rechnet mit Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen.

Bei gefrierendem Regen, auch Eisregen genannt, fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie direkt zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einer dünnen Eisschicht. Das Phänomen wird deshalb auch Eisregen genannt.

Frost und Glätte auch in der Region Augsburg

Auch im nördlichen Teil Bayerns bis Nürnberg warnt der DWD bis 10 Uhr vor Glätte, im Rest des Freistaats vor geringer Glätte. Zudem wurde eine Warnung vor Frost herausgegeben. Diese gilt ebenfalls bis um 10 Uhr. In der Region Augsburg kann die Temperatur bis auf -4 Grad sinken.

Am Morgen kann zudem vereinzelt Nebel mit einer Sichtweite unter 150 Metern aufziehen. In Gipfellage der nördlichen Mittelgebirge und in Alpenhochlagen wird es zeitweise stürmisch mit Böen bis zu 70 km/h.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 2°C, nachmittags 6°C und abends 1°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.