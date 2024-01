Glatteisgefahr

vor 36 Min.

Kein Nachmittagsunterricht an Oberfrankens Schulen

An den Schulen in Oberfranken gibt es am Mittwoch keinen Nachmittagsunterricht.

Wegen der angekündigten Glatteisgefahr schließen die Schulen spätestens um 13.00 Uhr. Die Regierung von Oberfranken hatte beschlossen, dass es am Nachmittag keinen Präsenzunterricht geben wird, teilte der Landkreis Hof auf seiner Facebook-Seite mit. Das betreffe auch Ganztagsangebote. Anders als in vielen anderen Kreisen und Städten in Bayern waren die Klassen am Vormittag in Oberfranken geöffnet. Ob am Donnerstag regulärer Unterricht stattfinden kann, blieb zunächst offen. Kultusministerium zu Unterrichtsausfall (dpa)

Themen folgen