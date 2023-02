Grüne wollen 50 Prozent Frauen im bayerischen Landtag

Die Landtags-Grünen starten einen neuen Vorstoß, mit einer Änderung des Wahlrechts und der Bayerischen Verfassung den Frauenanteil im bayerischen Landtag deutlich zu steigern - nämlich von heute lediglich 27 auf 50 Prozent.

Sowohl Direkt- als auch Listenmandate sollen demnach jeweils zur Hälfte an Frauen und Männer vergeben werden. Zudem wollen die Grünen in der Bayerischen Verfassung verankern, dass die Hälfte der Kabinettsmitglieder weiblich sein muss. Den entsprechenden Gesetzentwurf stellte die Partei am Freitag in München vor - samt Rechtsgutachten: Die neue Zuteilungsregelung sei "ohne Frage verfassungskonform" und würde jeder Überprüfung standhalten, sagte die Juristin Silke Laskowski.

(dpa)