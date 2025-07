Gleitschirmfliegerin bei Absturz am Buchenberg schwer verletzt

Am Buchenberg in Buching (Kreis Ostallgäu) bei Füssen ist am Samstagmittag eine Gleitschirmfliegerin abgestürzt. Die Pilotin wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Gleitschirmfliegerin schwer verletzt

Demnach sackte die 39-jährige Gleitschirmfliegerin wohl aufgrund eines Bedienfehlers am Buchenberg ab. Sie blieb offenbar noch in den Bäumen hängen, bevor sie aus einer Höhe von fünf bis zehn Metern zu Boden stürzte.

Gleitschirm-Absturz am Buchenberg: Polizei und Bergwacht im Einsatz

Die Polizei geht nach jetzigem Ermittlungsstand nicht von einem Fremdverschulden aus. Neben der Bergwacht war auch eine Streife der Polizei Füssen im Einsatz.

