ABC top, TÜV aber Flop

Jedes fünfte bayerische Auto fällt bei der Hauptuntersuchung durch. Damit hängen die ewigen Konkurrenten Sachsen und Thüringen den Freistaat locker ab.

Sachsen, Bayern, Thüringen. Das sind die Top Drei, die Porsches unter den Bundesländern – jedenfalls in Sachen Schulbildung. Fast egal, welche Studie man zitiert: Bayern und Sachsen wetteifern um Platz eins im Duell um die besten Noten, Thüringen ergattert meist die Bronzemedaille. Jetzt gingen die Länder erneut in die Prüfung, diesmal TÜV statt ABC. Das Kraftfahrtbundesamt hat den Erfolg bei den Pkw-Hauptuntersuchungen gemessen. Und da, wie ernüchternd, heißt es für bayerische Autofahrer: Setzen, sechs! Ausgerechnet im Autoland Bayern (O-Ton Söder), gefühlt immer auf der Überholspur, stottert der Motor. Auf Platz sechs im bundesweiten Ranking parkt der Freistaat bei der Frage nach den am besten gepflegten Autos: Jedes fünfte fällt bei der Hauptuntersuchung durch. Kurz: Mangelhaft mit Tendenz zum Nichtbestehen.

Die Konkurrenz bleibt stabile Spitze: Sachsen siegt mit nur 18 Prozent Durchfaller-Quote, Thüringen steht mit 18,1 auf Platz zwei. Einigermaßen beunruhigend ist das Ganze, weil Bayern bei der Pkw-Dichte seine ewigen Konkurrenten locker abhängt. 622 Autos kamen 2021 laut Statistischem Bundesamt auf 1000 Bayerinnen und Bayern. In Thüringen sind es "nur" 564, in Sachsen 537. Also: Liebe bayerische Mitbürger, wenn ihr schon so viele Autos habt, dann haltet sie auch in Schuss! Dass man auf sein Zeug aufpassen soll, das lernt man schließlich schon in der Grundschule.

