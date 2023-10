Ärger auf der Alm: Waren es Kühe im Liebestaumel?

Auf der Alm gibt es vielleicht keine Sünde, aber zügelloses Rindvieh. Blöd, wenn dann aber Autos in der nähe sind - und die am Ende demoliert werden.

Auf der Alm, da gibt es bekanntlich keine Sünde, manchmal aber allerhand Ärger. E-Biker in Massen und Hunde außer Kontrolle können das Idyll dort ebenso trüben wie Millionärs-Partys, deretwegen der einfache Wanderer draußen bleiben muss. Immer der Ärger mit den Zuagroasten halt.

Am schönen Spitzingsee aber hat nun eine Gruppe für Verdruss gesorgt, die zweifelsohne zum Inventar auf einer Alm gehört. Eine Herde Kühe hat auf einem Parkplatz einer Wanderhütte des Bayerischen Landessportverbands mehrere Autos mit derartiger Inbrunst demoliert, dass ein Richter schon mutmaßte, die Rindviecher hätten im Liebestaumel gehandelt. Am Ende wurde dieser Theorie nicht in letzter Konsequenz nachgegangen, weil solch ein Gericht ja Besseres zu tun hat. In diesem Falle nämlich gilt es gleich in mehreren Verfahren zu klären, wer für den Schaden aufkommen muss, der an den Autos entstanden ist. Die Besitzer selbst, weil sie mit dem Ungemach hätten rechnen können – oder der Sportverband, weil er vor den zügellosen Kühen hätte warnen müssen?

Jetzt steht ein Vergleich in dem Fall im Raum

Endgültig entschieden ist das nicht. Ein Vergleich steht im Raum. Bleibt die Frage, welches der rund 500 verschiedenen Verkehrszeichen, die auf deutschen Straßen und Plätzen für Zucht und Ordnung sorgen, das geeignete wäre, um vor dieser ganz besonderen Gefahr des Herdentriebs zu warnen? Auf alle Fälle müsste es eines in Herzchenform sein. Denn, Sie wissen ja: auf der Alm . . .

