Augsburger Friedensfest und Weltkatzentag – wie passt das zusammen?

Der kommende Montag ist ein besonderer Tag: Augsburger Friedensfest und Weltkatzentag fallen zusammen. Wie sich das für Mensch und Tier nutzen lässt.

Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, dass es im Leben keine Zufälle gibt. Also muss es Fügung sein, höhere Gewalt, ach was: Schicksal, dass das Augsburger Friedensfest am Montag mit dem Weltkatzentag zusammenfällt. Für alle Nicht-Augsburgerinnen und -Augsburger: Das Friedensfest ist ein auf die Stadt begrenzter, trotzdem gesetzlicher und weltweit einzigartiger Feiertag des Friedens. Der Internationale Tag der Katze feiert, nun ja, halt das Zusammenleben zwischen Mensch und Stubentiger.

Nun wird jede Feldmaus oder Blaumeise das zeitliche Aufeinandertreffen dieser Festtage als gewissen Hohn empfinden, weil sich der eine oder andere Kleintiger eben gerade nicht auf den Wirkungskreis Stube beschränkt. Dann muss schon ein wahlweise rivalisierender oder höchst attraktiver Artgenosse ins Revier eindringen, um das Kleingetier ausnahmsweise in Frieden zu lassen.

Das Augsburger Friedensfest ist ein Ruhetag: Hast du gehört, Simba?

Gut, es gibt noch so Fälle wie Kater Viktor. Der ist am Ammersee bekannt wie ein bunter Hund, weil er jeden Tag einer gesundheitlich angeschlagenen Frau eine Praline apportiert und sich danach von ihr verwöhnen lässt. Ein Friedensengel auf vier Pfoten sozusagen. Wie Katzen überhaupt gegenüber ihren Dosenöffnern eine Friedfertigkeit an den Tag legen können, die eher an den Ruf einer weißen Taube erinnert. A Hund is er scho, die Katz. Die übrigens bundesweit besonders gerne Simba, Luna oder Nala heißt, wie eine Haustierversicherung am Freitag noch schnell verkündete. Aber das nur am Rande.

Was hält nun das Schicksal für diesen Montag bereit? Vielleicht reicht das Befüllen einer Informationslücke. Das Friedensfest ist ein Ruhetag in Augsburg. Büros, Fabriken, Läden, alles dicht. Order an das arbeitende Volk: Einfach mal nix tun. Jetzt muss man diese Maxime nur noch Kätzin und Kater näherbringen. Um des Friedens willen. Wäre ein Festtag für die Feldmaus.

