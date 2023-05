Bayerns kriminell gute Organisierte Spezialitäten gibt es jetzt im Buch

Bayerns Innenminister Herrmann und Sternekoch Herrmann stellen ein Buch vor, in dem Polizeikräfte ihre Lieblingsgerichte präsentieren. Titel: "Heldenküche".

Sappradi, was ist die Welt locker geworden. Selbst Charles, der mit der Krönung. Er spielt jetzt den Ansager in der Londoner U-Bahn – zumindest an diesem Wochenende. Mitsamt der berühmten Warnung vor dem Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante ("Mind the gap!"). Wie schön, dass Bayerns Polizei – vor Jahrzehnten undenkbar – schon lange einen auf lässig macht und immer noch nachzulegen weiß.

Ein augenscheinlich kriminell gut aussehender Schweinebraten. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

Was hat das Social-Media-Team der Münchner Polizei schon Sprüche rausgeballert. Die Kollegen in Augsburg hatten einen Pressesprecher, der kuriose Meldungen in Reimform verschickte. Diese Woche twitterte die Polizei Oberbayern: "Tätowierungen, eine ausgefallene Frisur, ein Vollbart? Was denkt Ihr über unser Erscheinungsbild?", und verlinkte zu einer Umfrage.

So könnte unsere "Heldenküche" aussehen

Und nun wird es ganz delikat: Bayerns Innenminister namens Herrmann (Joachim) stellt am Dienstag gemeinsam mit einem Sternekoch namens Herrmann (Alexander) das Buch "Heldenküche" vor, in dem Polizeikräfte ihre Lieblingsgerichte präsentieren. Welche, ist noch geheim. Wir hoffen auf folgendes Menü: Blattsalate auf frischer Tat, Streifenkraftbrühe, kriminell guter Schweinsbraten und als Krönung Apfelküchle mit Schuss – noch so eine bayerische Organisierte Spezialität.

