Das ist ja wohl der Gipfel: Deutschlands höchste Brauerei hat keine Genehmigung

Die Wendelsteinbahn verkauft jetzt auf der Bergstation Bier. Der Höhepunkt eines jahrelangen Streits mit der Kreisbehörde. Deren Mitarbeiter haben in den Gondeln sogar Hausverbot.

Vielleicht muss man sich das so vorstellen: In einer nüchternen Amtsstube des Garmisch-Partenkirchener Landratsamtes sitzt ein finster dreinschauender Behördenmitarbeiter auf einem Bürodrehstuhl, schlägt sich mit der Hand auf den Oberschenk und murmelt: „Das ist ja wohl der Gipfel!“. Und zwar just in jenem Moment, in dem der Zapfhahn aufgedreht wird und das Bier herausströmt, oben, auf der Bergstation der Karwendelbahn auf 2244 Höhenmeter. Dort hat nämlich vor einigen Tagen die nach den Worten der Macher höchste Brauerei Deutschlands eröffnet – und zwar ohne eine Genehmigung des Landratsamtes. Sappralott.

Die Eröffnung ist der Höhepunkt eines hochprozentigen Streits, der schon lange ausgefochten wird, auch vor Gericht. 2021 wurde auf dem Berg eine Destille fürs Schnapsbrennen gebaut, später folgte der Braukessel fürs Bier. Seither gärt es – vor allem zwischen den Parteien dieser Provinz-Posse.

Vertreter des Landratsamtes haben in den Gondeln der Wendelsteinbahn Hausverbot

Was genau auf dem Berg vor sich geht, wissen die Vertreter der Kreisbehörde derweil nicht so recht. Sie wurden nicht nur nicht zur Eröffnung eingeladen, sie haben in der Karwendelbahn sogar Hausverbot, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Bergstation dürften sie zwar betreten, aber eben nicht die Gondeln, die hinauffahren. Und zu Fuß ist halt schon ein ganzes Stückerl, erst rauf, dann wieder runter.

Also werden sie wohl in ihren Amtsstuben sitzen. Ein bisserl grantig dreinblicken und beim Gedanken an die Revoluzzer oben auf dem Berg murmeln, dass das alles ja wohl der Gipfel sei.

Lesen Sie dazu auch