Der feine Unterschied zwischen Finden und Erfinden

Der erste Bundeskanzler war Erfinder, und auch in der dortigen Politik muss jeden Tag etwas zumindest gefunden werden. Über Ge- und Erfundenes in München.

München also ist Deutschlands Hauptstadt der Erfinder, und auch in der dortigen Politik muss jeden lieben Tag zumindest was gefunden werden. Das kann man unter anderem in den Artikeln unserer Redaktion nachlesen. Probleme, Lösungen, Ausreden, Begründungen oder der Weg in die nächste Pressekonferenz: Polit-Schaffende müssen findige Menschen sein, Steuererklärungen auf Bierdeckeln präsentieren oder ein Heizungsgesetz in sieben Untervarianten. Das bringt selbst gewiefte Geister ins Schwitzen und bei zumindest einem der ganz Großen von früher ist belegt, dass er in Zeiten der Not die Grenze zum Erfinder überschritten hat.

Der erste Kanzler der Bundesrepublik war selbst Erfinder

Konrad Adenauer, erster Kanzler der Bundesrepublik, hat in seinem Leben an die 40 Erfindungen beim Patentamt eingereicht. Bis auf eine wurden alle verworfen. Die Elektrobürste zur Schädlingsbekämpfung aus dem Hause Adenauer galt als lebensgefährlich (für den Benutzer) und die Veggie-Wurst auf Soja-Basis traf irgendwie nicht den Geschmack der deutschen Patent-Beamten. Wäre heute vielleicht anders. Nur ein Not-Brot auf Mais-Basis erhielt schließlich das begehrte Patent und wird heute noch als Adenauer-Brot verkauft, wenn auch oft ein wenig abgewandelt an den aktuellen Geschmack.

Falls Ihnen das mehr oder weniger bekannt vorkommt: Ja, auch in der Politik und besonders gerne im Wahlkampf werden alte Rezepte frisch aufgebacken. Schließlich muss nicht jeder findige Mensch gleich ein Erfinder sein.