Der Geschmack des Scheinheiligen

Der Aschermittwoch führt uns vor Augen: Scheinheiligkeit mag moralisch verwerflich sein, sie kann aber vortrefflich schmecken.

Bekannt ist, dass der Mensch ein seltsames Wesen ist, das zur Doppelmoral neigt. Das heißt, er kann sich der Anziehungskraft des Scheinheiligen nur schwer entziehen. Das mag in vielen Fällen moralisch verwerflich sein, bezüglich der Leibeslust kulinarisch aber durchaus erwägenswert.

Bigotterie hat nämlich wunderbare Seiten, und dank ihr hat die Menschheit Dinge entwickelt, die es ohne sie nicht gäbe: das Bier etwa. Weil die strengen Glaubensregeln auch den Mönchen von Aschermittwoch bis Karsamstag eine strenge, fleischlose Fastenzeit auferlegten, haben sie danach gesonnen, wie man diese faden Wochen zünftiger gestalten könnte. Sie fingen also an, aus Wasser, Gerste und Hopfen einen Trank zu brauen und rechtfertigen dessen berauschenden Genuss mit dem klugen Satz: "Flüssiges bricht das Fasten nicht." Als passendes Event dazu soll sich der Legende nach im Laufe der Jahrhunderte der politische Aschermittwoch entwickelt haben. Einem Klosterbruder in Andechs hätte das Lästern unter Starkbiereinfluss zu Beginn der Fastenzeit sicher gefallen. Von ihm ist überliefert, dass er verzichtete, indem er zur Fastenzeit statt wie gewöhnlich täglich 18 Maß nur zehn Maß Bier getrunken haben soll. Auch eine Möglichkeit.

Und dann die Sache mit den gefühlten Maultaschen

Von den Schwaben existiert ebenfalls eine tolle Legende. Angeblich erfanden sie zur Fastenzeit nach dem Motto "Fleisch, das man nicht sieht, existiert auch nicht" eine Speise, die noch heute weithin beliebt ist: gefüllte Maultaschen. Scheinheiligkeit mag also moralisch verwerflich sein, sie kann aber vortrefflich schmecken.

