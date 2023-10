Der Tiefpunkt auf dem Gipfel

Eine gemeinsame Bergwanderung von Mann und Frau endet im Desaster. Weshalb sie findet, dass er dafür bezahlen sollte.

Wenn Paare gemeinsam durchs Leben schreiten, gleicht das mitunter einer Berg- und Talfahrt mit ungewissem Ende. Wenn es dann an diesem heißt: „Das ist doch der Gipfel“, ist übrigens eher von einem Tiefpunkt der Beziehung die Rede, spätere juristische Scharmützel nicht ausgeschlossen. So ergangen ist es auch einer Frau und einem Mann im Karwendelgebirge. Sie benötigten dafür aber keinen ganzen Lebensabschnitt, sondern nur eine Bergwanderung.

Die Geschichte in aller Kürze: Gelegenheitswanderin trifft auf Mann mit alpiner Erfahrung (Vorsicht, Selbstauskunft!) und gemeinsam gehen sie auf Bergtour. Der angepeilte Gipfelsturm wird zugunsten einer Rundwanderung abgeblasen, die schließlich an einer Felswand endet, die sie nicht hinabsteigen will. Bevor noch mehr passiert, beschließen beide, die Rettung zu alarmieren. Die Frau muss für den Hubschraubereinsatz 8500 Euro bezahlen und hätte die gerne von ihrem Begleiter zurück, weil der als faktischer Bergführer Verantwortung trage.

In den Augen der Richter war die Tour privater Natur

Nichts da, entschied jetzt das Landgericht München I in einem bisher nicht rechtskräftigen Urteil. In den Augen der Richter war die Tour privater Natur und konnte keine vertragliche Bindung begründen. Zunächst sei es um soziale Kontakte gegangen und nicht um die Absicht, sich rechtlich zu binden. Stimmt. Das käme dann wohl später. Ob daraus nach der missratenen Bergprüfung noch was wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Es wäre – nun ja – die Höhe.