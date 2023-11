Der Winter schaut vorbei – es fröstelt auch in sprachlicher Hinsicht

Ach ja, am Wochenende könnte es schneien. Wird doch nicht die "Polar-Peitsche" sein? Oder am Ende sogar die Apokalypse?

Kurzer Blick aus dem Bürofenster, wenn schon mal ein winterlicher Vorbote von außen an die Scheibe klopft. Erster Gedanke: Es wird doch nicht die Apokalypse sein? Menschen außerhalb des Allgäus denken stets an die Apokalypse, sobald der Wetterbericht von der Eventuell-Vielleicht-Womöglich-Kurzvisite einer Schneeflocke kündet. Schließlich steht dann im Raum, dass die morgendliche Fahrt zur Arbeit zwei Minuten länger dauern könnte als gewöhnlich – und wenn das keine Apokalypse ist ...

Damit einher geht, von der Kollegenschaft der Boulevardpresse durch jahrelanges hartes Training zur Perfektion getrieben, eine entsprechende sprachliche Ausschmückung eben jenes Untergangs. Meist, indem zwei Wörter aneinandergekoppelt werden (eines davon mit Drohpotenzial), die mit demselben Buchstaben beginnen. Germanisten nennen das Alliteration. Die Energiepläne des Wirtschaftsministers etwa hießen wahlweise "Heizungs-Hammer" oder "Habeck-Hammer".

Das Wetter ist der größte aller denkbaren Hämmer

Weil das Wetter der größte aller denkbaren Hämmer ist, sind der Kreativität auf diesem Feld so gut wie keine Grenzen gesetzt. Nachdem die Bild am Dienstag schon die "Frost-Faust" aus der Jackentasche gezogen hatte, packte sie am Freitag die "Polar-Peitsche" aus. Denkbar sind ferner – der Winter ist ja noch lang – "Bibber-Böen", "Frier-Front", "Schnee-Schreck", "Schlotter-Schock" oder "Grausam-Graupel". Früher gab es auch mal die "Winter-Walze". Und es ginge noch "Kälte-Chaos", aber das ist aus der "Anfänger-Abteilung".

Halten wir es lieber mit der seriösen Deutschen Presse-Agentur, die unter Berufung auf den Deutschen Wetterdienst für die kommenden Tage Schneeschauer für weite Teile Bayerns ankündigt, in den Alpen sind auch größere Mengen möglich. Und was hat die dpa als Überschrift gewählt? "Weißes Wochenende".

