Die Reisewelle zu Ostern hat begonnen: Jeder kriegt seinen Platz im Stau

Zum Glück lässt die Ampel-Regierung jetzt Autobahnen schneller ausbauen. Unter Autofahrern ging schon die Angst um, dass sie keinen Platz mehr im Stau finden.

Alles wie immer. Der ADAC hat angekündigt, dass es an den Osterfeiertagen auf den gängigen Reiserouten eng werden könnte. Auch in diesem Jahr sind am Ende also wieder Staus mit einer Gesamtlänge von über einer Million Kilometern zu erwarten. Das heißt, würde man alle Stau-Autos aufeinanderstapeln, könnte man quasi zu Fuß zum Mond klettern. Allerdings, wer will das schon?

Eigentlich müsste der Stau ja ein Phänomen von gestern sein. Denn Millionen Deutsche haben sich angeblich um des Klimas willen vorgenommen, öfter mal aufs Auto zu verzichten. Aber wohlgemerkt, nicht auf die Fahrt in den Urlaub und schon gar nicht auf die eigene! Denn die heiße Sehnsucht nach Süden, Alpen und Meer lässt des Deutschen Klimagewissen schneller schmelzen als die Polkappen.

Zu Beginn der Osterferien steigen alle wieder ins Auto

So werden also alle wieder ins Auto steigen und vermutlich spätestens an der ersten Baustelle im Stau stehen. Vertreter der Automobilindustrie kritisieren in diesem Zusammenhang nur, dass es immer noch Bürgerinnen und Bürger gebe, die keinen SUV besitzen. Ein hochmotorisierter und luxuriöser Wagen sei nämlich entscheidend, um schneller als der Nachbar zum Stau zu kommen und die Wartezeit im selben möglichst komfortabel zu verbringen.

Glücklicherweise hat nun auch noch die Ampel-Regierung in Berlin reagiert und für eine zügige Erweiterung der klassischen Staustellen gesorgt. Das ist dringend nötig! Denn unter Autofahrern ging schon die Angst um, dass sie bald keinen Platz mehr im Stau finden würden. Aber alle Sorge umsonst, mit dem neuen Stauraum in der Republik ist zumindest das Warten auf der Autobahn für alle auf Jahre gesichert.

