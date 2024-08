Dieser Sommer wird ein Sommer mal zehn

Was sollte man in den großen Ferien sonst tun, als sich über die großen Trends des Sommers Gedanken zu machen? Und zwar, man will sich ja in der eigenen Haut wohlfühlen, abseits der Mode – Häkelkleid, Römersandalen und weiße Socken (wann landen die endlich auf Nimmerwiedersehen in der Waschmaschine?) kommen angesichts des fortgeschrittenen Alters ohnehin nicht mehr infrage. Nein, der Trend des Sommers heißt: alles mal zehn. Der ist so neu nicht, siehe die zehn Nagelstudios in der Einkaufsstraße des Vertrauens oder die mittlerweile zehn Starkregentage im Monat. Aber jetzt ist Adele in München, Popkonzert mal zehn, Pomp und Perfektion mal zehn, Hotelpreise mal zehn, eben alles mal zehn.

Na bitte, dann beugen halt auch wir uns dem Schwarmverhalten. Verlängern unseren Sommerurlaub um besagten Faktor. Erfreuen die Nachbarn mit zehn Grillabenden pro Woche. Entziehen dem Strand sämtlichen Sand, weil wir gleich zehn Sandburgen auf einmal bauen. Erfinden Eiswaffeln, die zehn Kugeln tragen. Aus zehn Minuten Siesta im Büro werden, nun ja...

Die Zahl zehn steht für Vollkommenheit: warum also nicht zehn Regierungserklärungen?

Und all das liegt ja auf der Hand: Die Zahl zehn steht für Vollendung, für Vollkommenheit. Kein Wunder, dass Ministerpräsident Markus Söder gefühlt mindestens zehnmal im Monat als Kanzlerkandidat der Union gehandelt wird. Söder hat übrigens auch schon eines der Adele-Konzerte auf dem Münchner Messegelände besucht. Kann also gut sein, dass er seine erste Regierungserklärung nach der Sommerpause neunmal wiederholen wird.