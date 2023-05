Dieser Döner macht ärmer

In München gibt es einen Döner, der 35 Euro kostet. Was man da aufs Brot geschmiert bekommt.

Döner macht – nein, nicht schöner wie Ballermann-Barde Tim Toupet gerne johlt – zumindest in München vor allem eines: ärmer. Einmal mit alles und viel scharf kostet bei Hans Kebab so viel wie ein Kino-Besuch zu viert. Oder, wenn man viel Glück hat, ein Flugticket nach Mallorca.

35 Euro muss hinlegen, wer den "From Istanbul to Tokyo" Premium Döner haben will. Das treibt einem schnell den Schweiß auf die Stirn, ganz ohne die Chiliflocken, die der Mann am Drehspieß so gerne auf die Fleisch-Fladenbrot-Völlerei rieseln lässt.

Wagyu-Rind auf dem Dönerbrot

Aufs Dönerbrot geschmiert bekommt man dann das: Wagyu Chuck Short Rib Kagoshima, grünen Salat-Mix, rote Zwiebeln, Kresse-Schnittlauch-Soße und Pastinakenpüree. Edel-Rind am Imbissstand eben.

Übrigens: Auch bei den Münchner Sushi-Preisen muss man ordentlich schlucken, wie eben ein Ranking herausgefunden haben will. Nirgendwo sind die Preise für kalten Fisch demnach so gesalzen wie in der bayerischen Landeshauptstadt. 9,74 Euro muss man im Schnitt für vier Röllchen hinlegen.

Was kommt wohl als Nächstes? Servieren die Burger-Ketten bald Gänseleber-Nuggets? Gibt es im Fisch-Fast-Food-Laden das Nordseekrabben-Baguette dann mit Osietra Kaviar? Die Leberkäse-Semmel mit Alba-Trüffel statt mit Senf? Blattgold auf der Bratwurst? Vielleicht, wer weiß das schon, macht das ja alles glücklich. Schöner macht es in jedem Fall nicht. Ärmer aber schon.

Lesen Sie dazu auch