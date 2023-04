Ein Hoch auf die Couch-Kartoffel

Vorbei sind die Jahre des Sich-nicht-bewegen-müssens. Jetzt, nach Corona, boomt die Fitnessbranche wieder. Muss das denn wirklich sein?

Von Natur aus könnte der moderne Mensch ein bequemes Wesen sein, das sich in der Freizeit in die Hängematte fläzt, statt sich an stählernen Sportgeräten selbst verordneten Schweißausbrüchen zu unterziehen. Aber nur überzeugte Couch-Potatoes denken noch sentimental an die Corona-Zeit zurück, in der sie sich wegen staatlich verhängter Ausgehverbote gemütlich vor dem Fernseher breit machen konnten, ohne dass stets das schlechte Gewissen im Hinterkopf murmelte: Du musst dich bewegen, du musst dich bewegen!

Vorbei die ungesunden Jahre des laissez-faire. Angefeuert von den Social-Media-Bildern derer, die sich täglich scheinbar mit Lust schinden, treibt es die anderen in Muckibuden und Sporthallen. Der Rest des Freistaats optimiert sich beim Radeln, Laufen oder Walking. Der Bayer und die Bayerin, ehedem griabige Menschen mit tendenziell knödelförmigen Körpern, wollen so fit sein wie Ironman und Ironwoman.

Immer neue Sport-Trends versprechen fantastische Körper-Ergebnisse

Die Fitnessbranche boomt derzeit enorm und immer neue Trends versprechen ihren Jüngern fantastische Körper-Ergebnisse. Der gebeugte Senior von nebenan möchte plötzlich aussehen wie Arnold Schwarzenegger als Terminator und die ehemals lustige Partyfraktion aus dem Nachbardorf definiert den Sixpack inzwischen als markantes Bauchmuskelgelände, das so flach ist wie die Po-Ebene.

Ja, die Couch-Kartoffel ist aus der Mode gekommen. Und eine Diwan-Bohne oder einen Sofa-Spargel kann man sich nur schwer vorstellen. Als bedrohte Minderheit hat sie sich in ihren „Kraftraum“ im Wohnzimmer zurückgezogen, wo sie weiterhin ihren Lieblingsfilm mit Arnold Schwarzenegger guckt und bei Chips und drei Bierchen allen Trends zum Trotz das Chillen optimiert.

