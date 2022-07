Eis und Liebe: Katharina Schulzes heimliche Hochzeit

Die Grünen-Politikerin Katharina Schulze hat heimlich am Ammersee geheiratet - und dabei vieles richtig gemacht. Ein zweites "Löffel-Gate" blieb ihr jedenfalls bislang erspart.

Ein bisschen konnte Katharina Schulze einem schon leidtun, damals, im Januar 2019. Da gönnte sie sich im Urlaub ein Eis – und schon brach der Zorn des Internets über die Grünen-Politikerin herein. Ein Plastiklöffel im Plastikeisbecher! Was erlaube!? Und dann auch noch in Kalifornien! Uns wollen die Grünen zum Radln zwingen und sie selbst fliegen um den Globus – Frechheit!

Nun gut, ein Stück weit hat man sich in diesen Zeiten schon daran gewöhnt, dass es im Netz schnell mal hitzig werden kann. Dennoch stellt sich in solchen Momenten immer wieder die Frage, ob und wie darauf zu reagieren ist. Auch Katharina Schulze ließ der eisige Shitstorm offenbar nicht ganz kalt, zumindest, wenn man ihren Instagram-Auftritt als Unterstützung für diese These heranzieht. Seit dem Löffel-Gate veröffentlicht Schulze zwar weiterhin gerne Bilder der von ihr zu verzehrenden Eiskugeln – jedoch stets in Waffeln oder Glasbechern.

Auch der jüngste Post Schulzes am Mittwoch drehte sich um Eis. „Alles fing mit Eis an. Und jetzt sind wir hier und sind super glücklich“, heißt es da und das Bild dazu zeigt die 37-Jährige in einem weißen Kleid, freudestrahlend neben ihrem Partner, und seit dem Wochenende Ehemann, Danyal Bayaz.

In Herrsching am Ammersee gaben sich die beiden Grünen – sie Fraktionschefin im Bayerischen Landtag, er Finanzminister in Baden-Württemberg – recht heimlich das Ja-Wort. Trauzeuge war Bundeslandwirtschaftsminister und Parteifreund Cem Özdemir. „Wir hatten einen tollen Tag im engsten Familienkreis und Eis gab es natürlich auch“, heißt es auf Instagram weiter. Mehr nicht. Und das auch erst Tage nach der Feierei.

Womöglich aus gutem Grund. Was keiner weiß, macht schließlich keinen heiß. Auch im Netz nicht. Man stelle sich nur mal vor, die Speisekarte des Festes hätte die Runde gemacht und da stünde Eisbein (Sie isst Schwein!) drauf. Oder es käme heraus, dass Schulzes Kleid nicht im Second-Hand-Laden gekauft wurde (Hallo, Nachhaltigkeit!?). Oder, dass sich die Eheleute von Friedrich Merz an den Ammersee fliegen und von Christian Lindner in dessen Hochzeitsporsche zum Standesamt kutschieren haben lassen (!!!).

Lesen Sie dazu auch

Zumindest letzteres darf ausgeschlossen werden. Zum einen hätten sich wohl weder der CDU- noch der FDP-Chef die Chance entgehen lassen, der Welt von ihren ach so grünen Fahrgästen zu erzählen. Zum anderen berichten mehrere Medien, dass das Brautpaar mit der Bahn anreiste. Mit dem Neun-Euro-Ticket. Was anderes wäre ja auch kaum zu ertragen gewesen!