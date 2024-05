Die CSU zeigt: Es kann auch mehr als einen Sündenbock geben

Berlin benachteiligt den Süden, sagt die CSU. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Man kennt das aus dem Fußball. Wenn es nicht ganz so gut gelaufen ist, hilft es der wunden Fanseele ungemein, einen Schuldigen zu finden, der einen ganz fies benachteiligt und um den verdienten Lohn gebracht hat. Beim Volkssport Nummer eins ist dieser Sündenbock klar definiert und muss mit einer Trillerpfeife im Mund herumlaufen. In der Politik ist es ähnlich, aber doch ein wenig komplizierter.

Zunächst die Gemeinsamkeit: Der Vorwurf, dass Außenstehende, am Ende gar Preußen, die braven und fleißigen Bayern austricksen und benachteiligen, gehören zum seit Jahrzehnten erprobten Repertoire eines bayerischen Politikers. So was erzeugt im günstigsten Falle ein von einer gewissen Empörung gespeistes Wir-Gefühl, das bei der nächsten Wahl Wirkung zeigt. Weshalb sich vermuten lässt: Je näher der Wahltag rückt, desto mehr himmelschreiende Ungerechtigkeiten werden aufgedeckt – wobei so manches Wehgeschrei einige Körnchen Wahrheit enthalten kann.

Umgekehrt soll nördlich des Mains gelegentlich das Gefühl vorherrschen, dass einen die im Fingerhakeln gestählten Bazis allzu leicht über den Tisch ziehen, um daheim im Bierzelt auch noch damit anzugeben. Woraus wir lernen: Es kann auch mehr als einen Sündenbock geben.

