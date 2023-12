Extrem viel los in Bayern

Mehr, mehr, immer mehr – das Vielfache ist die Mengenangabe dieser Zeit. Gilt für verbotene Böller im Umlauf und jetzt angeblich auch für einen Pop-Superstar.

Es fällt extrem auf, dass so manches im Land immer extremer wird. Und die extrem langen Extremitäten der Basketballer im Sportverein des Vertrauens sind da noch vergleichsweise unauffällig. Gilt auch für die extreme Vorsicht des Büronachbarn, der am Freitag, zehn Minuten, nachdem er in den Feierabend gestürmt war, vom Handy aus um einen prüfenden Blick ums Eck auf seinen Elektroradiator bat. Der war natürlich ausgesteckt. Extrem ausgesteckt nahezu.

Das Auffällige ist vielmehr, dass Dinge, Ereignisse, Umstände, die es einst in gemäßigtem Umfang gab, heute nur noch als Vielfaches dessen aufzutreten scheinen. Früher wäre ein böser Bube zwei Wochen vor Silvester vielleicht mit einer Jutetasche voller verbotener Feuerwerkskörper erwischt worden. Vergangene Woche zog die Polizei in Oberfranken binnen zwei Tagen zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die den ganzen Kofferraum vollgeladen hatten – der eine mit 24, der andere mit 110 Kilo Böller. Oder der Ladendieb, wieder in Oberfranken, der auf dem Polizeirevier landete, zur Tür hinausspazierte und auf der anderen Straßenseite gleich wieder ein Auto ausräumte.

Was heißt das jetzt für die Weihnachtsplätzchen auf unserem Teller?

Und dann hält sich in München hartnäckig das Gerücht, dass Pop-Superstar Adele im kommenden Sommer auf dem Messegelände auftreten soll. Nicht mit einem Konzert – wäre auch extrem langweilig –, nein, mit bis zu zehn am Stück und insgesamt einer Million Besucherinnen und Besuchern. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Frau eine extrem gute Stimme hat.

Was bleibt von der Erkenntnis dieser Woche? Dass es altmodisch ist, zum Nachmittagstee an einem singulären Weihnachtsplätzchen herumzuknabbern. Dann halt ein voller Teller. Extrem lecker.

