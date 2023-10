Horrende Quote im bayerischen Landtag: Sag mir, wo die Frauen sind

Gerade mal ein Viertel der Abgeordneten ist weiblich: Bayern hat in seinem Landtag ungefähr so viele Frauen wie die Politik in Togo. Das ist ja wie vor hundert Jahren!

Seit über 100 Jahren dürfen Frauen in Bayern wählen und gewählt werden. Das ist unter anderem den Akteurinnen zu verdanken, die für ihre politische Teilhabe auf die Straße gingen. Und was haben Feministinnen seitdem um Gleichberechtigung gekämpft.

Mit Quotenregelungen soll der Frauenanteil in der Politik vergrößert werden. Nicht ohne Grund. Im deutschen Parlament liegt derselbe aktuell bei 35 Prozent. Das ist weltweit nur Platz 44 – aber richtig spitze im Vergleich zum Frauenanteil im Bayerischen Landtag. Im Maximilianeum gibt es einen Männerüberschuss wie sonst nur in China. Ein Frauenanteil von mehr als 40 Prozent wie in Hamburg ist in Bayern ein Traum.

Die kommende bayerische Regierung aus Freien Wählern und CSU wird übrigens auch diese Quote unterbieten

Und weil es nach Ansicht der Parteien, der Wähler und offenbar auch Wählerinnen immer noch zu wenige Mannsbilder gibt, ist der Anteil der weiblichen Abgeordneten im weißblauen Machttempel nun noch einmal gesunken – auf 25,1 Prozent. Dabei machen Frauen in Bayern mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus, aber wo sind sie geblieben? Am Herd, im Stall, auf den Äckern und Feldern wie vor 100 Jahren?

Die kommende bayerische Regierung aus Freien Wählern und CSU wird übrigens auch diese Quote unterbieten. Statistiker errechnen rund 18 Prozent Frauen, ein Anteil, der in etwa dem von Togos Politik entspricht. Da dämmert einem, was Franz Josef Strauß vor 40 Jahren gemeint haben könnte, als er sagte: "Togo hat die Größe von Bayern und Bayern ist auch ein Universum für sich selbst."

