Jürgen Klopp wird doch nicht Münchner "Tatort"-Kommissar – vorerst

Ende 2025 will sich das grantelnde Ermittlerduo Batic/Leitmayr verabschieden. In der Landeshauptstadt wird schon wild über die Nachfolger spekuliert.

Seit klar ist, dass Jürgen Klopp, der aus Liverpool scheidende Lieblingsfußballermittler aller Deutschen, ab dem Sommer Bundestrainer, Bundeskanzler und Bundeswohlfühlbeauftragter in Personalunion sein wird, dürfte er als neuer Münchner "Tatort"-Kommissar nun doch nicht infrage kommen. Schade. Klopp kriegt jeden, hat Humor, und wenn mal nicht, kann er auch granteln. Batic auf Badisch sozusagen. Das mit dem Dialekt wird eh überschätzt. Welcher Münchner mit 56 Jahren rollt heute noch das R?

So geht die Suche also weiter, nachdem Nemec/Wachtveitl ihren Ausstieg beim folgenreichsten Sonntagskrimi der Republik für Ende 2025 angekündigt hatten. Und was wird in der Landeshauptstadt nicht schon wild spekuliert? Wieder zwei Männer? Undenkbar. Auch Miroslav Nemec hatte in einem Interview davon gesprochen, dass heute "mehr Frauen-Affines" angesagt sei. Brigitte Hobmeier vielleicht? Lisa Wagner, die 2010 ausgerechnet in einem Münchner "Tatort" ihren Durchbruch feierte? Am Ende Monika Gruber als antiwoke polizeiliche Gegenbewegung? Und zum Auftakt als Assistent in einer Gastrolle: Hubert Aiwanger?

Wäre "Kalli" Ferdinand Hofer beim Münchner "Tatort" nicht der ideale Nachfolger?

Apropos Assistent. Ferdinand Hofer arbeitet als "Kalli" bislang brav dem mosernden Spontanduo Batic/Leitmayr zu und ist im Kandidatentopf natürlich auch drin. Am Sonntag sagte er dem Radiosender Antenne Bayern: "Wahrscheinlich würden Leute von mir behaupten, dass ich manchmal Sachen zu genau nehme, also dass ich vielleicht auch ein Ticken zu ordentlich bin und vielleicht auch ein bisschen zu viel plane."

Grantler? Spontanermittler? Nein, "Kalli" Ferdinand Hofer plant wahnsinnig gerne. Foto: Tobias Hase, dpa

Nach einer Bewerbungsrede klingt das nicht. Aber vielleicht ist Ende 2025 auch Klopp wieder frei?

