Klimafreundlich im Krematorium

Atmen müssen selbst die vorbildlichsten Erdbeschützer. Man kann noch so sehr auf seinen ökologischen Fußabdruck achten, aber ein wenig Treibhausgas stößt man nun einmal zwangsläufig mit jedem Schnaufer aus. Was allerdings den letzten Atemzug betrifft, kann man in Bayern jetzt etwas beruhigter sein. Denn in Traunstein steht das erste klimafreundliche Krematorium, das jedem nachhaltigen Leben einen würdigen Abschluss beschert.

Eine Einäscherung verbraucht normalerweise 15 Kilo Treibhausgas

Die Nachfrage nach CO 2 -armen Bestattungen wachse, heißt es vom Betreiber – und das Einsparpotenzial ist riesig. Der Ofen zur Einäscherung wird auf mehr als 1000 Grad erhitzt, ungefähr 15 Kilo Treibhausgas werden pro Feuerbestattung insgesamt frei – in etwa so viel, wie man als lebender Mensch an einem sehr sparsamen Tag ohne Autofahren verbraucht. Über den Tod hinaus die Luft zu verpesten, vielen verursacht das Bauchschmerzen. Und deshalb habe man im Krematorium "alles auf den Prüfstand gestellt", heißt es, von der Energieversorgung über den Fuhrpark bis hin zu den Arbeitsprozessen. Mit Erfolg: Der Ausstoß pro Einäscherung sank auf knapp drei Kilo.

Aber wofür das alles, wenn der Erdenbürger auch eine Erdbestattung wählen könnte? Die ist nicht unbedingt klimafreundlicher, Treibhausgase entstehen auch bei natürlicher Zersetzung. Der Amerikaner lässt sich deshalb immer öfter kompostieren – dank natürlicher Mikroorganismen. Bei uns ist das verboten. Statt solche Überlegungen anzustellen, kann man zu Lebzeiten ja auf die ein oder andere Autofahrt verzichten.

