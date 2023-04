Luxus für das Osterei: Wie Millionäre Eier färben

Wer keine Eierfarben hat, muss Alternativen suchen. Das Internet schlägt Safran vor. Das teuerste Gewürz der Welt? Egal!

Wer Eier färben will, sollte Eierfarbe haben. Wer keine hat, sucht im Vorratsraum nach Alternativen. Manches weiß ja jeder, Rote Bete macht leuchtend rote Eier, Kurkuma strahlend gelbe. Als Alternative schlägt das Internet Safran vor. Safran? Das teuerste Gewürz der Welt? Zehn Gramm auf einen halben Liter sollen es sein. Macht nach den aktuellen Preistabellen etwa 40 Euro, aufgekocht im Eierwasser. Eieiei, luxuriöse Ostern!

Man selbst greift dann doch auf die Gelbwurzel zurück. Aber der Typ in der Villa ein paar Straßen weiter, färbt der seine Eier mit Safran? Und was wäre das für ein Leben, mit der eigenen Jacht zu den Osterinseln, am Handgelenk eine dieser 100.000-Uhren und dann den Sternekoch in die Kombüse zum Eierfärben schicken - natürlich die von Vogel Strauß! Safran für die gelben, Ultramarin für die blauen. Wie, der Stoff lässt sich nicht in Wasser lösen? Dann bemale man die Eier eben in Öl! Dazu das beste Purpurrot, ein Gramm für 2500 Euro.

Die Eieruhr piepst. Aus der Traum, die Ostereier sind blassgelb wie Buttermilch. Und doch ist die Osterfreude da, schöner als Safran und Purpur zusammen.

