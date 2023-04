Mal ehrlich, logisch ist das nicht!

Die Polizei vermutet einen Banküberfall auf einer Parkbank, ein Taxigast will mit Drogen statt Bargeld bezahlen – manchmal passieren die seltsamsten Dinge.

Manchmal, ja manchmal, kann der Mensch gar nicht nachvollziehbar handeln. Oder gar logisch. Weil es ja Situationen gibt, in denen man nicht imstande ist, kurz innezuhalten und Argumente abzuwägen. Kann vor allem am Wochenende passieren, nachts, erst recht vor einer Bar, in die man nicht eingelassen wird. Also hat der 18-Jährige, dem das in Neuburg an der Donau widerfahren ist, kurzerhand Taten sprechen lassen – und einen Polizisten in den Arm gebissen.

Oder, noch so eine schwer erklärbare Sache, letzte Woche in Hof. Ruft jemand die Polizei, weil drei Halbstarke mit einer Pistole auf einer Bank sitzen. Bei den Beamten bleiben die Worte "Pistole" und "Bank" hängen – logisch, muss ein Banküberfall sein. War aber dann nur ein 13-Jähriger mit einer Spielzeugpistole, ganz in der Nähe einer Bankfiliale.

Der Taxifahrer findet das kein bisschen logisch und ruft die Polizei

Und dann diese Sache, neulich in Nürnberg. Ein Mann steigt in ein Taxi, will von seiner Wohnung zum Hauptbahnhof. Und merkt: Mist, nicht genug Geld dabei. Also macht er dem Taxler ein ungewöhnliches Angebot: Marihuana statt Bargeld. Kann man mal versuchen, in Zeiten, in denen so viel von Cannabis die Rede ist. Nur: Der Taxifahrer war von dem Angebot wenig angetan und rief die Polizei. Merke: Noch ist es mit der Cannabis-Freigabe nicht so weit. Und in Bayern, wo Markus Söder jetzt nicht nur ein Atomkraftwerk weiterbetreiben will, sondern auch gegen die Cannabis-Freigabe wettert, gehen die Uhren eben anders. Logisch ist das nicht!