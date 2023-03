Mann und Hund zu verschenken, keine Garantie, keine Rücknahme

Was es nicht alles umsonst gibt: Das Inventar eines alten Münchner Freibads etwa. Oder einen Ehemann.

Die Sache mit dem Gaul und dem Maul, die kennt man längst nicht nur bei den sparsamkeitsverliebten Schwaben. Dass man, wenn’s was umsonst gibt, nicht lange fackeln soll, ist auch im Rest des Landes tradiertes Pfennigfuchser-Rüstzeug. Und genau die, die gern mal Gratis-Klimmbimm abstauben, sollten jetzt weiterlesen.

Vor der Steuererklärung ins Rettungshäuserl fliehen

Es ist nämlich so: Das Münchner Freibad Georgenschwaige wird umgebaut und das alte, gelbe Rettungshäuserl – fünf Meter hoch, 600 Kilo schwer – wird verschenkt. Zur Selbstabholung, wie die Münchner Abendzeitung berichtet. Mit Kran. Kann man sich dann prima in den Vorgarten stellen. Um – romantische Vorstellung – von da droben mit einem Teleskop in die Sterne zu schauen. Oder – weniger romantisch – um die Nachbarn zu bespitzeln. Oder um zu flüchten – vor dem Abwasch, der Steuererklärung, dem Berg Bügelwäsche. Ist ja schließlich ein Rettungshäuserl.

Übrigens: Verschenkt wird ziemlich viel, vor allem im Internet. Waschbetonplatten, Holzpflöcke oder Schaufensterpuppen gibt es da. Und sogar einen Mann. Eine Münchnerin hatte ihren Gatten, einen, wie sie schrieb, „nervigen Zeitgenossen“, im vergangenen Winter auf Ebay angeboten. Immerhin samt Hund. Aber ohne Rücknahme, ohne Garantie. Klingt nach ausgewachsener Ehekrise. Ein paar Wochen später wurde die Annonce dann wieder gelöscht. Vielleicht haben die beiden eine Paar-Therapie begonnen. Oder sie haben sich ein Rettungshäuserl in den Garten gestellt und schauen von da droben jetzt jeden Abend gemeinsam in die Sterne.

Lesen Sie dazu auch