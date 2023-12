Markus Söder im Advent: Sehet, die dritte Kerze brennt. Nicht.

Weihnachtspulli und Streichholz. Bayerns Ministerpräsident tappt am Adventskranz zwar nicht in die Film-Fehler-Falle. Doch in Episode III springt kein Funke über.

Wer als Politiker etwas auf sich hält, kommt dieser Tage nicht umhin, einen Adventskranz zu bedienen. Soll schließlich keiner behaupten, man würde christliche Traditionen vernachlässigen. Und so wurden also auch an diesem Sonntag wieder die sozialen Netzwerke mit Volksvertreter-Videos geflutet. Frauen und Männer, die auf Kerzen starren. Die einen pathetisch, ergriffen von der eigenen Besinnlichkeit. Andere eher mit einem Augenzwinkern. Markus Söder gehört zu den anderen. Weil erstens kann man ihm eine gewisse Fähigkeit zur Selbstironie nicht absprechen. Und zweitens ist Bayerns Landesvater ein Meister der Inszenierung seiner selbst.

Doch das wöchentliche Ritual gibt Rätsel auf. Söder tappt zwar nicht wie andere in die klassische Film-Fehler-Falle und hat jeden Sonntag das gleiche Outfit an. Was den - ungeheuerlichen - Verdacht aufkommen lassen könnte, da sei gar keine adventliche Feierlichkeit vorhanden, sondern man habe nur für die Kamera schnell alle vier Kerzen hintereinander angezündet, um die Bilder später häppchenweise zu versenden. Söder trägt zwar Woche für Woche einen schauerlich schrill-schönen Weihnachtspulli - allerdings jedes Mal einen anderen.

Kerzen brennen runter, doch nicht bei Markus Söder

Allerdings hat in der Staatskanzlei offenbar niemand daran gedacht, dass Kerzen, die brennen, auch schrumpfen. Wir kennen das von zu Hause, wenn an Heiligabend das erste Licht schon gefährlich nahe am Grünzeug flackert, während das vierte aussieht wie neu. Söders rote Stumpen allerdings sind alle gleich weit abgebrannt. Also doch nur eine große Show? Diese unchristliche Unterstellung weisen wir mit Abscheu und Empörung zurück. Abzüge gibt es allerdings beim Spiel mit dem Feuer. Politisch betrachtet mag der CSU-Chef selbiges beherrschen wie kaum ein anderer. Aber am Kranz versagen ihm die Nerven. In Episode III, wie Star-Wars-Fan Söder sagen würde, springt jedenfalls kein Funke über. Streichholz aus, Video auch. Keine Flamme, kein Licht. Sehet, die dritte Kerze brennt. Nicht.

